Amici, Lorella Cuccarini su Veronica Peparini: "Ci conosciamo e stimiamo da tanto tempo"

Veronica Peparini si racconta a Lorella Cuccarini.

Cresce l'attesa per la nuova edizione di Amici, che andrà in onda il prossimo autunno su Canale 5. Tante le novità, ma anche tanti cambiamenti riguardanti il cast dei professori del talent show di Maria De Filippi. Tra coloro che abbandoneranno la cattedra, infatti, ci sarà anche l'amata coreografa Veronica Peparini.

La confessione Lorella Cuccarini sul rapporto con Veronica Peparini

Dentro Arisa ed Emanuel Lo, fuori Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Questa sarebbe la novità della ventiduesima edizione di Amici. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il cast dei professori della scuola più seguita d'Italia sarà composto dai veterani Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro e le new entry Arisa ed Emanuel Lo.

Intanto, proprio la Peparini ha rilasciato un'interessante intervista alla Cuccarini per il format "Un caffè con". Per l'occasione, la coach di canto di Amici ha deciso di pubblicare un post pieno di stima e affetto per la bravissima ballerina e coreografa:

Veronica ed io ci conosciamo e stimiamo da molto tempo, decisamente prima di Amici - ha scritto Lorella sulla sua pagina ufficiale Instagram - In questo nostro incontro, abbiamo parlato di lei, della sua carriera, delle sue passioni… e anche di quella volta in cui è stata la mia coreografa.

