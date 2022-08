Amici, Stash Fiordispino pronto a tornare nel talent show?: "Ad Amici mi sento a casa, con Maria..."

Gossip TV

Il frontman dei The Kolors parla della possibilità di tornare al Serale di Amici.

Momento d'oro per Stash Fiordispino sia dal punto di vista lavorativo sia da quello privato. Intervistato da Diva e Donna, infatti, il frontman dei The Kolors ed ex allievo di Amici ha raccontato di essere diventato papà della piccola Imagine e di essere impegnato in un tour di circa 50 date date.

Stash Fiordispino si sbilancia su Amici

Diventato papà della piccola Imagine, Stash Fiordispino ha rilasciato una nuova intervista a Diva e Donna in cui ha raccontato tutte le emozioni vissute grazie alla nascita della sua seconda figlia. Non solo. Il cantante ha anche parlato della possibilità di tornare nella scuola di Amici nel ruolo di giudice del Serale:

E’ la seconda femmina. La desideravo tanto e sono felicissimo. Magari il maschietto arriverà più avanti. [...] Amici? Non è stato mai programmato nessun impegno con Maria, soprattutto un anno prima. Anche quando siamo stati concorrenti è capitato in corsa [...] Ad Amici mi sento a casa, la scuola è un posto magico.

Ricordiamo che la nuova edizione di Amici partirà a settembre su Canale 5. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che Maria De Filippi abbia voluto nel cast anche Nunzio Stancampiano. Il ballerino siciliano ed ex allievo di Raimondo Todaro potrebbe tornare nella famosa scuola con un ruolo inedito, ovvero quello del motivatore:

Visto il successo riscosso lo scorso anno, pare che Maria l’abbia voluto nel programma con un ruolo del tutto nuovo. Nunzio infatti entrerebbe da professionista, affiancando i professori nel ruolo di coach e motivatore per gli allievi della scuola. Per avere conferme, dobbiamo aspettare l’inizio del programma.

