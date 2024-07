Amici, Serena Marchese si esibirà per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2024

Gossip TV

Serena Marchese, ex allieva di Amici di Maria De Filippi, si esibirà per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2024.

Oggi, venerdì 26 luglio 2024, ci sarà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2024 e tra le protagoniste dell'evento ci sarà anche un'ex allieva di Amici di Maria De Filippi, la ballerina Serena Marchese. Ad annunciarlo sui social è stata la diretta interessata, che non ha saputo trattenere l'emozione di fronte a questo bellissimo successo per la sua carriera.

Amici, Serena Marchese ballerà durante la cerimonia di apertura delle Olimpiati 2024

Oggi pomeriggio, a partire dalle 19.30 su Rai2 sarà trasmessa in diretta da Parigi la Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici 2024 e tra coloro che si esibiranno per festeggiare l'inizio delle Olimpiadi ci sarà anche Serena Marchese, ex allieva del talent di Canale5. Con un post sui social, Serena ha svelato che danzerà questa sera alla Cerimonia Apertura, non trattenendo l'entusiasmo di fronte a questo nuovo successo per la sua carriera:

"Domani, alle 19.30 in diretta su Rai2 danzerò alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici! Che emozione immensa"

Il post è stato preso d'assalto dai commenti entusiasti dei fan della ballerina, che si sono congratulati con lei per questo traguardo così importante. Dopotutto, si tratta davvero di un enorme trionfo per l'ex allieva del programma di Maria De Filippi, visto che alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici si esibiranno artisti del calibro di Lady Gaga, Céline Dion, Aya Nakamura, cantante franco-maliana più ascoltata su Spotify, la mezzosoprano di fama internazionale Marina Viotti, che potrebbe condividere il palco con i Gojira, gruppo metal di grande fama e molti altri ancora.

Domani, alle ore 19.30 in diretta su Rai 2 danzerò alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici !!!

Che emozione immensa 💘 !!! pic.twitter.com/QXapOT81gE — Serena Marchese (@LaMarchesina__) July 25, 2024

Amici, Serena Marchese: la sua carriera dopo la fine del talent

Serena Marchese ha preso parte alla ventesima edizione di Amici ed è stata una delle allieve di Alessandra Celentano, che l'ha fortemente voluta nella scuola, tanto da chiedere per lei un banco a febbraio 2021, senza farle affrontare alcuna sfida.

Per permettere tutto questo, venne indetta una votazione a cui prese parte il corpo studentesco della scuola e con 8 voti a favore e 7 contrari Serena Marchese entrò nella scuola e arrivò alla Semifinale del programma.

Dopo il talent, ha ricevuto diverse proposte di lavoro, essendosi fatta notare per le sue grandi qualità artistiche e insieme ad Alessandro Cavallo aveva calcato i palcoscenici dei teatri di Brasile e Cina grazie a una collaborazione con Valerio Longo, vicedirettore artistico e coreografo del balletto di Roma.

Scopri le ultime news su Amici