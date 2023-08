Amici, Sangiovanni ha un nuovo amore dopo Giulia Stabile? Arriva una segnalazione!

Gossip TV

Dopo la fine della storia con Giulia Stabile, il cantante di Amici, Sangiovanni avrebbe già una nuova fiamma. Ecco di chi si tratta!

Negli scorsi mesi, aveva fatto molto discutere la notizia della rottura tra Sangiovanni e la vincitrice di Amici, la ballerina Giulia Stabile. A distanza di tempo, sembra che il cantante uscito dal talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi abbia ritrovato l'amore, almeno, stando a una segnalazione giunta dal web.

Amici, Sangiovanni ha un nuovo amore dopo Giulia Stabile!

In un'intervista, Giulia aveva rivelato che avrebbe sempre considerato Sangiovanni come "il suo primo grande amore", facendo così intuire ai fan di Amici che tra lei e il cantante la storia fosse giunta al capolinea. La ballerina in questi mesi è stata molto impegnata professionalmente, prendendo parte a diversi eventi legati al mondo della danza in tutta Italia. Tuttavia, da alcune stories, era anche emerso che per Stabile questo non fosse un periodo completamente sereno: la ballerina, infatti, aveva pubblicato diverse stories nelle quali rivelava che i mesi appena trascorsi erano stati per lei molto difficili e che, per quanto si impegnasse, a volte la tristezza e la stanchezza prendevano il sopravvento.

Pur non avendo fatto esplicitamente il nome di Sangiovanni, i fan avevano intuito che questo periodo buio fosse dovuto anche in parte alla rottura con lui. E, proprio su Sangiovanni è giunta una nuova segnalazione, riportata da uno dei gossippari della rete più seguiti di sempre, Amedeo Venza. Secono questa segnalazione, infatti, sembra che il cantante di Amici abbia una nuova fiamma. Ovviamente, al momento, è una notizia da prendere con cautela, anche perché non sono giunte conferme dal diretto interessato, ma sembrerebbe davvero che Sangiovanni abbia voltato pagina con un nuovo amore.

Da ciò che riporta Venza, la ragazza si chiamerebbe Alessia e sarebbe stata vista con il cantante in diverse occasioni:

"Si chiama Alessia la ragazza che Sangiovanni starebbe frequentando. Qui alcune foto recenti e dove combaciano tante cose, dal bracciale (indossato da lui in un video di Radio Italia) e poi da lei durante un pranzo! Poi ancora insieme nello stesso tavolo a una cena e due giorni fa nella stessa discoteca"

