Amici, Giulia Stabile si sfoga sui social: "Periodo buio, sono stanca..."

La vincitrice di Amici20, la ballerina Giulia Stabile si è lasciata andare a uno sfogo sui social: ecco cosa ha detto.

Giulia Stabile è una delle ballerine più talentuose della scuola di Amici di Maria De Filippi e dopo la vittoria della ventesima edizione si è dedicata alla sua passione, lavorando sodo e ottenendo grandi riconoscimenti, nonostante le critiche e i pregiudizi.

Amici, Giulia Stabile e lo sfogo sui social: "Sono stanca"

Di critiche, infatti, non sono mancate alla ballerina, che già l'altro ieri si è infuriata per alcune fake news che giravano sul suo conto: alcuni utenti, infatti, avevano insinuato che soffrisse di una rara malattia e Giulia aveva pubblicato un messaggio sui social in cui si diceva indignata per questa ondata di false informazioni che giravano.

Questo periodo per lei è sicuramente ricco di grandi novità e progetti, come la Masterclass con Kleidi Kadiu nell'ambito della rassegna a Desenzano organizzata per omaggiare la compianta Carla Fracci. Giulia Stabile, inoltre, si esibirà insieme a due amati ballerini del talent: Alessio Cavaliere e Samuel Segreto nello spettacolo del 12 luglio. Tuttavia, non mancano anche i momenti di sconforto e uno di questi è stato condiviso da Giulia con i suoi followers, attraverso un lungo messaggio sui social:

"Non vi capita mai di avere dei momenti bui? In cui siete stanchi di lottare, di versare lacrime? Periodi in cui non vi sentite abbastanza. Sentite di non voler più vincere, periodi in cui i vostri pensieri negativi riescono a prendere totalmente il controllo. Non mi appartiene mostrarli pubblicamente, però, questa volta ho deciso di mettermi a nudo e di mostrarvi anche questo mio lato. Lo farò a modo mio, sul palco. Attraverso la danza."

