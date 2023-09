Amici, Sangiovanni e il suo debutto da attore in Vita da Carlo 2!

Gossip TV

Sangiovanni, ex allievo di Amici di Maria De Filippi, è stato ospite a Domenica In e ha commentato il suo debutto come attore nella fiction Vita da Carlo 2 con Carlo Verdone. Ecco cosa ha detto!

L'ex cantante di Amici di Maria De Filippi, Sangiovanni, ha debuttato come attore nella seconda stagione di Vita da Carlo, la sitcom con protagonista Carlo Verdone, alle prese con la sua vita da attore e regista. La serie è arrivata in questi giorni su Paramount + e durante la puntata di Domenica In di oggi, domenica 17 settembre, Verdone e Sangiovanni hanno commentato il debutto dell'ex allievo del talent show di Canale5.

Amici, Sangiovanni debutta come attore in Vita da Carlo 2: ecco come ha commentato il suo ruolo

Verdone aveva espresso le prime perplessità di aver nel cast della seconda stagione di Vita da Carlo il giovane cantante di Amici, affermando che era stata una scelta della produzione:

"Ovviamente Sangiovanni sarebbe l'ultima persona al mondo che avrei potuto scegliere. Cosa c'entra lui da Vicenza con Carlo Verdone da Ponte Sisto? Quando lo vedo nella serie mi prendo un colpo, vorrei mollare tutto. Ma poi funziona ed è pure bravo. Io i dubbi li avevo davvero, non ha mai recitato... è timido e invece..."

Ospiti in studio a Domenica In da Mara Venier, Sangiovanni e Verdone hanno commentato il suo ruolo e il cantante in particolare ha rivelato com'è stato per lui prendere parte a questa esperienza totalmente nuova:

"L'esperienza è stata molto bella e divertente. Adesso mi ha messo un po' di emozione. La musica rimane, può essere un'alternativa. Io voglio solo fare arte, quella è la cosa più bella per me. Mi è piaciuto fare l'attore, ci ho preso gusto. Loro mi hanno messo a mio agio, c'era sempre un bel clima"

Sangiovanni è stato a lungo legato alla ballerina Giulia Stabile, con cui però la relazione si è chiusa questa estate: il giovane artista non ha rilasciato alcun commento in merito, mentre la sua ex fidanzata si è limitata a ribadire l'affetto e stima reciproca e come saranno sempre "il primo vero amore l'uno dell'altra".

