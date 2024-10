Amici, Raimondo Todaro ricoverato in ospedale: ecco cosa è successo!

Gossip TV

L'ex professore di Amici di Maria De Filippi, Raimondo Todaro, è stato ricoverato in ospedale. Ecco cosa è successo e come sta oggi il coreografo.

Raimondo Todaro ha pubblicato una storia dal suo account Instagram nella quale si mostrava su un letto d'ospedale. L'ex professore della scuola di Amici di Maria De Filippi ha fatto sapere ai fan di doversi sottoporre ad alcuni controlli di routine.

Amici, Raimondo Todaro in ospedale: ecco cosa è successo e come sta il ballerino

Dopo aver affrontato un periodo difficile, nel 2020, a causa della scoperta e successiva rimozione di due tumori maligni all'intestino, Raimondo Todaro deve, ciclicamente, sottoporsi a controlli per evitare recidive. E, infatti nelle precedenti ore, l'ex professore della scuola di Amici ha pubblicato una storia che ha preoccupato i fan.

Dal suo account Instagram, Todaro ha postato una storia con la quale ha fatto sapere ai followers di essere ricoverato in ospedale. Ironicamente, il coreografo ha scritto:

"Non cercatemi per i prossimi tre giorni, ho il tagliando da fare"

Con riferimento alle diverse analisi ed esami a cui dovrà sottoporsi per confermare che il suo stato di salute sia sempre ottimale. Il professore ha però rassicurato i fan, specificando che si tratta di esami di routine e che per il momento non c'è nulla di cui preoccuparsi.

Amici, Raimondo Todaro racconta la sua malattia

Nel 2020, Raimondo Todaro aveva appena iniziato la sua avventura nel talent di Canale5 e dopo pochi mesi dall'ingresso nella scuola come docente aveva ricevuto una diagnosi preoccupante. In seguito a un'appendicectomia, infatti, aveva scoperto di avere due tumori maligni all'intestino e di doverli rimuovere con urgenza.

All'epoca, il coreografo non rivelò a nessuno della sua condizione, preferendo combattere in silenzio la malattia, nonostante l'evidente perdita di peso rendesse chiaro a tutti che qualcosa non andasse. Lo scorso anno, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Todaro aveva poi rivelato quanto aveva sofferto e quanto grande fosse la sua paura:

"Il lavoro mi ha aiutato, perché era l'unico momento in cui non pensavo alla malattia. Ero a pezzi, fisicamente, cercavo di sorridere e non far vedere niente a nessuno. Parlare di paura è poco, te la fai sotto. Ora sto meglio, però continuo a controllarmi"

