Amici, pace fatta tra Stefano De Martino e Marcello Sacchetta: la foto che lo prova

Tra i due ex allievi di Amici di Maria De Filippi, Stefano De Martino e Marcello Sacchetta, è tornato il sereno e a provarlo c'è una foto.

Pace fatta tra due noti ex allievi di Amici di Maria De Filippi: stiamo parlando di Stefano De Martino, che a breve debutterà come conduttore di Affari Tuoi, e del coreografo Marcello Sacchetta. A riprova della rinnovata serenità tra i due personaggi c'è una foto che dimostra come i due siano tornati a essere buoni amici.

Amici, pace fatta tra Stefano De Martino e Marcello Sacchetta

Sembrerebbero essere stati appianati i dissapori tra i due ex allievi del talent di Canale5, Stefano De Martino e Marcello Sacchetta. Qualche mese fa, infatti, il coreografo aveva lamentato una rottura con il conduttore di Bar Stella che sembrava insanabile. E, invece, sembra che tra i due sia finalmente tornato il sereno, come dimostra anche una foto che li ritrae insieme.

Nello scatto, i due si mostrano seduti allo stesso tavolo, sorridenti e sereni, a riprova che ciò che li aveva allontanati è stato evidentemente superato. I due ballerini si sono conosciuti nel talent di Maria De Filippi e hanno condiviso insieme anche delle esperienze lavorative connesse ad Amici. La notizia della fine della loro amicizia aveva rattristato i fan, ma stando agli ultimi aggiornamenti sembra che i due si siano riconciliati.

La foto è stata pubblicata da Marcello Sacchetta, che ha voluto celebrare la nuova avventura lavorativa di De Martino, visto che a corredo dello scatto ha aggiunto la didascalia "E mo' sono Affari Tuoi".

Amici, cosa aveva allontanato i due? Parla il coreografo

Ad aprile si erano diffusi i primi rumors sulla fine dell'amicizia tra De Martino e Sacchetta ed era stato proprio quest'ultimo ad alimentare le fiamme di una separazione dall'ex collega, rivelando che Stefano si era allontanato molto da lui. L'ex professionista ha dichiarato apertamente che De Martino non risponde mai alle sue chiamate e che per questo ha smesso di contattarlo, aspettando che sia il conduttore a fare un passo nei suoi confronti. Queste parole hanno scatenato un autentico polverone e molti fan hanno protestato per queste affermazioni di Sacchetta.

Poiché la sua frecciatina aveva scatenato ulteriori scintille, Marcello Sacchetta aveva cercato di spiegare come stavano le cose con De Martino, rivelando di aver forse esagerato con le parole e che tra lui e il conduttore continuava a esserci un rapporto fraterno. Alla fine della sua storia su Instagram, in cui rivelava come stavano le cose, però, non mancava di lanciare un'altra scoccata al suo ex amico: "Io ho altrettante cose da fare ma per come sono fatto: io che do un valore importante ai veri amici cerco sempre uno spazio per rimanere in contatto. In modo ironico ho risposto ad una domanda ma non abbiamo litigato: avrà sicuramente molto da fare e sono sicuro che quando potrà si farà sentire (Sta di fatto che aspetto che mi chiami lui)".

