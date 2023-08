Amici, Nunzio Stancampiano contro chi lo accusa di essere a Parigi per Cosmary Fasanelli: "Non sto seguendo nessuno"

Gossip TV

L'ex allievo di Amici Nunzio Stancampiano ha deciso di ribattere a chi lo accusa di essere volato a Parigi solo per Cosmary Fasanelli, sua ex fidanzata. Ecco cosa ha dichiarato!

I due ex allievi del talent di Amici di Maria De Filippi, Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli, hanno chiuso la loro relazione. E, nonostante il ballerino abbia cercato di riconquistare la fidanzata, l'ex velina non sembra essere decisa a ritornare con lui. Nunzio si è reso protagonista di diversi gesti sui social che mostravano il suo amore per Cosmary e quando i fan hanno notato che erano entrambi a Parigi, anche se non insieme, hanno prima pensato che ci fosse un ritorno di fiamma, ma poi alcuni rumors hanno lasciato intendere che fosse l'ennesimo tentativo di Stancampiano di riconquistare Cosmary. Ma qual è la verità? Ecco cosa ha deciso di rispondere il ballerino!

Amici, Nunzio Stancampiano contro chi lo accusa di seguire Cosmary Fasanelli

Cosmary e Nunzio avevano iniziato a frequentarsi l'estate scorsa, dopo l'uscita dalla trasmissione di Canale5 condotta da Maria De Filippi, condividendo spesso sui social teneri messaggi d'amore. Ma a un anno dall'inizio della loro storia, erano arrivate le prime avvisaglie di un rapporto che si stava per chiudere. Una storia Instagram di Nunzio Stancampiano aveva confermato la fine della storia con la ballerina, ma il ragazzo aveva cercato di riconquistarla.

Stancampiano si era infatti reso protagonista di alcuni gesti che rendevano evidente che la decisione di chiudere la storia non dipendesse da lui, quanto dalla compagna: a Cosmary aveva dedicato diverse stories sui social, con in sottofondo canzoni romantiche e per loro significative. Tuttavia, la ballerina ed ex velina non aveva risposto a nessuna di queste dichiarazioni, preferendo un contenuto silenzio. Quando i fan hanno notato che entrambi erano a Parigi, hanno accusato il ballerino di cercare di riconquistare Fasanelli, spingendo Nunzio Stancampiano a rispondere alle accuse contro di lui: il ballerino ha dichiarato che era impossibile che si trovasse a Parigi per la sua ex, anche perché la città è formata da oltre 2 milioni di abitanti, di certo, non sarebbe semplice trovare qualcuno tra così tante persone. Ma, ha voluto soprattutto precisare che non sta seguendo nessuno e che queste accuse sono infamanti:

"Sono a Parigi per motivi lavorativi, in questi giorni capirete perché. Non sto stalkerizzando nessuno, non sto perseguitando nessuno, come - mi hanno avvisato - stanno scrivendo tanti sui social, sempre questi gossippari. [...] Detto questo, ieri ho preso uno scalo di 7 ore. Ho fatto Catania- Roma-Parigi. Sette ore sono stato a Roma, tant'è che ho fatto l'aperitivo lì. Quindi, se avessi preso il diretto come altre persone, sarei arrivato lì per primo e allora come la mettimao. Ma che state dicendo? Per favore! Fly down con me, ok? Detto questo, vi do un consiglio: divertitevi, la vita è una, va vissuta!"

