Amici, Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano: ritorno di fiamma? Ecco qual è la verità!

La coppia di Amici di Maria De Filippi formata da Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano sta forse vivendo un ritorno di fiamma? Ecco cosa sappiamo!

I due ex allievi del talent di Amici di Maria De Filippi, Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli, hanno rivelato di aver chiuso la loro relazione. Ma a distanza di qualche settimana dalla rottura, sembra ci siano speranze di un ritorno di fiamma. Sarà davvero così? Ecco qual è la verità!

Amici, Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli sono tornati insieme?

La coppia di ballerini ha preso parte al programma di Canale5, ma fino alla fine del reciproco percorso, non avevano mai manifestato interesse l'uno per l'altra. Infatti, Cosmary e Nunzio avevano iniziato a frequentarsi l'estate scorsa, dopo l'uscita dalla trasmissione, condividendo spesso sui social teneri messaggi d'amore. Ma a un anno dall'inizio della loro storia, erano arrivate le prime avvisaglie di un rapporto che si stava per chiudere.

Il primo indizio era stata una storia Instagram di Nunzio Stancampiano, il quale aveva pubblicato sul suo profilo una frase che aveva lasciato ai fan pochi dubbi:

"Il mio unico errore è stato amarti a tal punto da annullare me stesso"

Una dichiarazione breve, ma piena di amarezza, a cui erano seguite diverse dimostrazioni di amore e tentativi di riconquista del ballerino. Stancampiano si era infatti reso protagonista di alcuni gesti che rendevano evidente che la decisione di chiudere la storia non dipendesse da lui, quanto dalla compagna: a Cosmary aveva dedicato diverse stories sui social, con in sottofondo canzoni romantiche e per loro significative. Tuttavia, la ballerina ed ex velina non aveva risposto a nessuna di queste dichiarazioni, preferendo un contenuto silenzio. Nelle scorse ore, i fan hanno sperato che ci fosse un ritorno di fiamma tra i due, per alcuni dettagli social, ma la realtà sembra essere molto diversa.

Cosmary ha, infatti, pubblicato delle stories in cui si mostra sorridente in Francia con la sua famiglia e poco dopo anche il ballerino di Amici ha pubblicato degli scatti in cui si vedeva in procinto di prendere un aereo diretto a Parigi. Tuttavia, sembra che la verità sia un'altra: a smascherare la bugia ci ha pensato un utente che ha inviato una segnalazione alla gossippara Deianira Marzano:

"Deia, posso dirti che ieri Nunzio era a Letojanni, in provincia di Messina. Ho la foto con mia figlia"

