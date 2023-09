Amici, Nunzio Stancampiano continua a lanciare accuse contro Cosmary Fasanelli: "Ho prove schiaccianti che..."

Gossip TV

Nunzio Stancampiano torna a parlare contro l'ex ballerina di Amici Cosmary Fasanelli di un presunto tradimento ai danni dell'ex fidanzato. Ecco cosa ha dichiarato!

Nunzio Stancampiano continua a far parlare di sé per le sue dichiarazioni contro l'ex fidanzata Cosmary Fasanelli. Dopo le accuse di tradimento, l'ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi ha affermato di aver delle prove schiacchianti contro la ballerina.

Amici, Nunzio Stancampiano continua a lanciare accuse contro Cosmary Fasanelli

Come riporta MondoTv24, Nunzio Stancampiano ha pubblicato un post in cui chiede ai fan di non insultare nessuno per le polemiche nate dalla sua partecipazione al podcast di Fabrizio Corona. Nel format dell'ex re dei paparazzi, Stancampiano ha rivelato che la sua ex, la ballerina del talent di Canale5, ha iniziato una relazione con lui quando era ancora legata al suo ex Alex Wyse.

Cosmary aveva rotto il silenzio sulle accuse dell'ex fidanzato, da cui si è allontanata questa estate, mettendo un like alle parole di una sua fan su Twitter, in cui Nunzio veniva accusato di calunniare Cosmary, perché incapace di accettare la sua decisione di lasciarlo. L'allievo del talent di Maria De Filippi ha voluto chiedere ai suoi fan, tramite Instagram, di non arrabbiarsi, perché presto mostrerà delle prove schiaccianti del tradimento della sua ex:

"Buonasera a tutte, vi voglio dire di ascoltarmi...Non insultate nessuno, se insultano lasciate pure fare, rimaniamo nell'educazione che ci ha sempre contraddistinto senza cadere nelle provocazioni. Per quanto riguarda tutta questa vicenda alla fine della fiera ci saranno le prove schiaccianti sia per me che per Alex, che non c'entra niente ma è stato chiamato in causa per fare un collegamento al tutto. Fate mettere ancora più like, che appena escono le prove, si vede chi è vero e chi è falso. Prendete la vita con filosofia. Baci, vi voglio bene"

Al momento, nessun commento da parte di Alex Wyse, né di Cosmary Fasanelli e per scoprire di quali presunte prove Stancampiano sta vagheggiando, non resta che attendere i prossimi sviluppi della vicenda.

