Amici, Cosmary Fasanelli rompe il silenzio dopo le accuse di Nunzio Stancampiano: "Vuole infangare e basta"

L'ex ballerina di Amici, Cosmary Fasanelli, ha rotto il silenzio dopo le accuse rivolte dall'ex fidanzato Nunzio Stancampiano. Ecco cosa è successo!

La community di fan di Amici di Maria De Filippi è stata scossa particolarmente dopo la pubblicazione di un video in cui Nunzio Stancampiano, ex allievo della scuola di Canale5, il quale è stato ospite nel podcast di Fabrizio Corona e ha diffuso alcuni scioccanti retroscena sulla sua ex Cosmary Fasanelli. La ballerina ha però deciso, a modo suo, di rompere il silenzio e rispondere alle accuse dell'ex allievo della scuola.

Amici, Cosmary Fasanelli rompe il silenzio dopo le scioccanti rivelazioni di Nunzio Stancampiano

La coppia ha annunciato la fine della relazione questa estate, confermando alcuni rumors che li volevano lontani. Tuttavia, la fine della loro storia non è passata inosservata a causa di alcuni atteggiamenti di Stancampiano: l'ex allievo di Amici, infatti, ha cercato di riconquistare la sua ex in tutti i modi, pubblicando diverse storie sui social per dimostrarle il suo amore, ma per Cosmary era arrivato il momento di mettere una pietra sopra la relazione, dopo aver rivelato che la causa della rottura dipendeva da "differenze caratteriali" e chiedeva ai fan di rispettare la loro decisione. Quando la ballerina era volata a Parigi con la sua famiglia, Nunzio l'aveva seguita, ma aveva voluto specificare che non era per lei che volava nella capitale francese e che non voleva sentir parlare di stalking e accuse di tal genere nei suoi confronti.

A distanza di mesi, l'ex ballerino ha voluto divulgare alcuni retroscena sullla sua ex, affermando che la loro relazione è iniziata quando Cosmary e il suo ex, Alex Wyse, erano ancora insieme. La loro relazione sarebbe iniziata a maggio, mentre Cosmary e Alex, che all'epoca era ancora nella scuola di Amici, hanno chiuso la loro storia a luglio. Dopo le parole di Stancampiano, il popolo del web si è rivoltato contro di lui, accusandolo di essere un bugiardo e di voler solo infangare la sua ex fidanzata. Quest'ultima ha rotto il silenzio, mettendo like a un tweet di una delle sue fan, che ha così scritto sui social:

"Nunzio si sta inventando la qualunqu pur di infangare Cosmary. Io sno schifata da lui, ve lo giuro. Mi fa proprio pena"

