Amici, Maria De Filippi ha telefonato a Veronica Peparini dopo la nascita delle sue gemelline: il commovente augurio

Gossip TV

La conduttrice di Amici, Maria De Filippi, ha deciso di chiamare l'ex prof della scuola, Veronica Peparini, che di recente è diventata madre di due gemelline, nate dalla storia con Andreas Muller. Ecco cosa si sono dette!

Per Veronica Peparini questo è un periodo decisamente felice: la coreografa ed ex maestra di ballo ad Amici, infatti, è diventata mamma delle gemelline Penelope e Ginevra, nate dalla relazione con il compagno Andreas Muller. Nonostante una gravidanza non semplice, la coppia ha accolto solo qualche mese fa le due piccole, ampliando la loro famiglia e iniziando un nuovo capitolo della loro vita.

Amici, Veronica Peparini e Andreas Muller genitori: la loro gioia raccontata ai fan

Qualche mese fa, Veronica Peparini e Andreas Muller hanno accolto le loro piccole e hanno condiviso sui social la gioia della nuova esperienza come genitori. La gravidanza è stata rivelata quando la coreografa era già entrata al quinto mese e a Verissimo la coppia ha svelato il sesso delle piccole. La coreografa non ha nascosto la sua contentezza quando, ospite dopo la nascita di Penelope e Ginevra nello studio di Silvia Toffanin, ha raccontato quanto la sua nuova maternità sia una meravigliosa esperienza per lei e Andreas:

"Loro sono il nostro miracolo"

Mentre era ancora in dolce attesa, Veronica Peparini è stata anche ospite come giudice di Amici 23, il talent di Canale5 in cui è stata insegnante e lì ha riabbracciato Maria De Filippi. Tra la padrona di casa e la coreografa c'è sempre stato un meraviglioso rapporto di stima e amicizia, testimoniato anche da un dolce gesto della conduttrice verso Peparini.

Amici, Maria De Filippi e la commovente telefonata a Veronica Peparini dopo la nascita delle sue gemelline

Maria De Filippi, infatti, ha chiamato Veronica Peparini per congratularsi per la nascita di Penelope e Ginevra: a raccontare l'aneddoto è stata la stessa coreografa, nel corso di un'intervista a DiPiù. Al settimanale, infatti, Peparini ha raccontato di aver parlato con Maria De Filippi poco dopo la nascita delle sue bambine:

"Certo che l’ho sentita. Ho parlato con lei, ma anche con il suo staff, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli. Abbiamo parlato di questo momento, che è sempre bello da condividere. Poi tra me e Andreas è nato tutto ad Amici. Saremo sempre grati al programma, per noi resta un punto di riferimento molto importante"

Come ha anche dichiarato ancora Veronica Peparini, il legame con Maria De Filippi e Amici è ancora molto forte e per lei è stata una meravigliosa esperienza, confermata anche dall'affetto che i suoi ex colleghi hanno avuto per lei e Andreas dopo la nascita delle piccole.

