Amici 23, Veronica Peparini ospite in puntata: l'abbraccio commosso con Maria De Filippi

Veronica Peparini è entrata nello studio di Amici 23 e si è commossa al rivedere Maria De Filippi.

La nuova puntata di Amici 23 si è aperta con l'emozionante ritorno di Veronica Peparini in trasmissione: l'ex prof del talent show di Canale5 condotto da Maria De Filippi si è presentata in studio con il pancione e un enorme sorriso sul viso.

Amici 23, Veronica Peparini torna in studio e abbraccia commossa Maria De Filippi

Commossa, la ballerina ed ex prof di Amici ha abbracciato commossa la padrona di casa e non ha saputo trattenere le lacrime di fronte allo studio del programma, in cui fino a due anni fa ha svolto il ruolo di insegnante. La coreografa si è presentata con il pancione ben in vista: dal compagno Andreas Muller aspetta infatti due gemelline e, nonostante alcuni problemi, sembra che tutto proceda per il meglio.

Entrata in studio, Veronica Peparini è scoppiata a piangere e si è stretta in un lungo abbraccio con Maria, che ha affermato:

"Sono contenta che tu sia qui. Ammazza, quanto si vede la pancia. Ragazzi, piano che lei si emoziona facilmente, è un momento particolare. Si commuove più di prima. Sono molto felice per te, davvero!"

La coreografa nei giorni scorsi ha rivelato come procede la sua gravidanza gemellare, raccontando che stanno attraversando un momento molto difficile: le sue bambine, infatti, soffronto di una condizione che è nota come trasfusione feto fetale, poiché vivono in una sola sacca e condividono anche i vasi sanguigni:

"Stiamo migliorando e sono positiva. Siamo contenti, meglio rispetto ai giorni scorsi."

