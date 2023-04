Amici, Luigi Strangis: "Alex deve fare la sua strada così come io devo fare la mia, Sanremo? Ci voglio andare"

Gossip TV

Luigi Strangis si racconta: dal percorso ad Amici al rapporto con Alex fino a una possibile partecipazione a Sanremo.

A neanche una settimana dall'uscita del suo nuovo singolo Adamo ed Eva, Luigi Strangis ha rilasciato un'intervista a Vanity Fair. Il giovane cantante ha colto l'occasione per ricordare la sua esperienza nella scuola di Amici, caratterizzata dalla "rivalità" con Alex, e parlato di una sua possibile partecipazione a Sanremo.

Luigi Strangis a cuore aperto: Amici e il rapporto con Alex

Luigi Strangis è il vincitore della ventunesima edizione di Amici. In occasione dell'uscita del suo nuovo singolo Adamo ed Eva, il giovane cantante ha rilasciato un'intervista a Vanity Fair in cui ha raccontato come è cambiata la sua vita dopo Amici e chiarito una volta per tutte il rapporto che lo lega ad Alex:

Amici mi dato più sicurezza. Amici mi ha aiutato a conoscermi e a capirmi, oltre che nella crescita musicale. Non riesco a vedere il programma come lo vedevo prima, anche se è bello che ci sia qualcun altro che sta provando le tue stesse emozioni e magari sta anche crescendo. Esattamente come è successo a me...

Alex? Non siamo più in quella scuola: mi piace la sua musica e quello che fa, ma deve andare avanti lui così come devo andare avanti io, seguendo la mia strada. Forse mi chiedono sempre di Alex perché siamo tanto amici e, da veri amici, ogni tanto non ti trovi e litighi. O forse sarà per quello che è successo ad Amici, si è alimentata una faida che non c'è mai stata [...] È giusto dare peso alla musica: se Alex fa tanti ascolti sono contentissimo per lui, e spero che anche lui lo sia per me.

A proposito invece di una sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo, il vincitore della ventunesima edizione di Amici ha rivelato:

La curiosità ci sta: è un palco tanto grande, ed è grande la voglia di sapere. Ci voglio andare e, se capiterà il momento giusto, lo farò. Senz'altro ci proverò. Dalla vita puoi prendere tutto e farti ispirare da qualsiasi cosa.

