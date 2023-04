Amici, Giulia Stabile sulla presunta crisi con Sangiovanni: "Sono arrivata al limite, fatevi una vita"

Gossip TV

La ballerina professionista di Amici 22 sbotta sui social e mette a tacere le voci di una presunta crisi con Sangiovanni.

La storia d'amore nata nella scuola di Amici tra Giulia Stabile e Sangiovanni è giunta al capolinea? A far luce sulla situazione ci ha pensato la ballerina professionista che, stanca dei continui pettegolezzi sulla sua vita privata, ha deciso di intervenire sui social per smentire le voci di una presunta crisi con il cantante.

Il duro sfogo sui social di Giulia Stabile

Giulia Stabile e Sangiovanni si sono conosciuti e innamorati nella scuola di Amici. Per tutelare la loro storia d'amore i due giovani talenti hanno deciso fin dall'inizio di viversi lontano dai riflettori. Nelle ultime ore, però, la ballerina professionista del talent show e il cantante sono finiti al centro del gossip.

Secondo Deianira Marzano, Sangiovanni avrebbe deciso di mettere in standby la sua storia d'amore con Giulia: "Si dice che non vede la fidanzata da circa un mese e che le abbia chiesto un periodo di stop". Dichiarazioni che hanno provocato la reazione sui social dei numerosissimi fan della coppia che hanno iniziato a chiedere spiegazioni alla ballerina professionista del Serale di Amici 22.

Stanca dei continui pettegolezzi sulla sua vita sentimentale, la Stabile ha sbottato sui social e smentito le voci di una presunta crisi tra lei e Sangiovanni: "Sinceramente sono arrivata al limite con queste vostre continue invenzioni. Vi prego, fatevi una vita e smettetela di cercare di farci stare male". Silenzio stampa da parte del giovane cantante che, molto probabilmente, ha preferito rimanere in silenzio per non alimentare il gossip.

