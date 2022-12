Amici: Lorella Cuccarini dice addio a Maria De Filippi? L'indiscrezione

Gossip TV

Lorella Cuccarini è pronta a lasciare per sempre Mediaset? A quanto pare, i dirigenti Rai le starebbero facendo una corte spietata...

Si vocifera che Lorella Cuccarini potrebbe prendere in considerazione la proposta dei dirigenti Rai di tornare, e quindi di dire addio a Maria De Filippi.

Amici: Lorella Cuccarini lascia Mediaset per la Rai?

Lorella Cuccarini è entrata da appena qualche anno a far parte della "grande famiglia" di Amici di Maria De Filippi, ma si è conquistata sin da subito la simpatia di tutti i fedelissimi del talent show di Canale 5. A volerla nel cast è stata - ovviamente - propria la padrona di casa, prima come professoressa di danza e poi come professoressa di canto, e, quanto pare, non si sbagliava a puntare su di lei. Tuttavia, non è possibile dare per scontato che la Cuccarini tornerà a sedere dietro la cattedra di Amici anche il prossimo anno.

Dopotutto, persino Anna Pettinelli e Veronica Peparini non sono stare riconfermate, benché fossero piuttosto apprezzate dai più. Oggi, infatti, attraverso la rubrica firmata dal giornalista Alberto Dandolo, Forse non tutti sanno che, scrive che è possibile che per la prossima stagione televisiva l'amata showgirl potrebbe tornare in Rai, lasciando così Mediaset e, di conseguenza, la sopracitata trasmissione.

Stando a quanto riportato dal settimanale in questione, alcuni dei dirigenti più influenti di Viale Mazzini starebbero facendo una "corte spietata" alla Cuccarini. A quanto pare, essi starebbero pensando per lei ad uno show in prima serata, oppure un programma in day time in cui si affronteranno temi di attualità e di cronaca rosa. Se l'indiscrezione fosse vera, chiaramente l'ultima parola spetterebbe proprio alla Cuccarini, la quale, davanti ad un bivio, dovrebbe prendere una decisione di rilevante importante, e definitiva.

La "prof" della Scuola di Amici sarebbe davvero pronta a dire addio alla De Filippi e al suo ruolo - in cui si è calata perfettamente - da insegnante per fare ritorno in Rai, dove il suo ultimo impegnato era stato condurre La Vita in Diretta al fianco di Alberto Matano? Tra l'altro, in questo caso le cose andarono a finire piuttosto male, dato che tra i due colleghi c'erano state delle tensioni che, alla fine, portarono all'interruzione della collaborazione...

