Amici, LDA esce allo scoperto con la nuova fidanzata: tutti i dettagli

Gossip TV

LDA è sulla cresta dell’onda dopo Amici e ora sembra aver trovato la serenità anche nella vita privata con la sua nuova fiamma.

C’è un nuovo amore per LDA? Uno dei cantanti più amati dell’ultima edizione di Amici è apparso in alcune foto piuttosto romantiche in compagnia di una misteriosa ragazza di nome Giulia.

Amici, LDA ha una nuova fiamma? Le foto

Reduce dall’ultima edizione di Amici, dove ha dovuto sopportare critiche pungenti e dimostrate tutto il suo valore nella scuola più spiata d’Italia, LDA continua a macinare successi e ha un folto seguito di fan pronte e sostenerlo. Il cantante si sta impegnando molto nella sua carriera e vuole sfruttare al meglio il tempo per creare nuovi successi, anche se al momento potrebbe essere distratto da un nuovo amore. Intervistato da Lorella Cuccarini, LDA ha confessato di aver incontrato una ragazza e di aver vissuto un colpo di fulmine.

Il cantante partenopeo non aveva voluto dire di più sulla situazione ma poche ore fa sono iniziate a circolare alcune foto di LDA con la sua nuova fiamma. La segnalazione è stata fatta da una fan di Deianira Marzano, che ha allegato gli scatti della coppia. “Da un po’ di ore che stanno girando delle foto di LDA con una ragazza che credo sia la fidanzata. Lo disse anche lui che si stava sentendo con una ragazza, lei si chiama Giulia e ha il profilo privato”.

Mentre il cantante non conferma né smentisce il flirt, un'altra coppia si è formata ovvero quella composta da Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli, avvistati più volte insieme prima della conferma ufficiale. Nel frattempo, sale la curiosità del pubblico per l'attesa nuova edizione di Amici, che debutterà in autunno su Canale 5.

Ma Luca sta con questa ragazza ?

Che bellini sono ! 💕😊 pic.twitter.com/FUuolaqtTI — cantando con millevoci avendo le luci addosso ✨ (@lasciamiilsegno) September 6, 2022

Scopri le ultime news su Amici.