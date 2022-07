Amici, LDA confessa tutto: Lorella Cuccarini lo costringe a…

Gossip TV

LDA, durante il nuovo format d’interviste di Lorella Cuccarini, rivela una novità piccante ai fan di Amici.

Sta facendo ballare tutti con la sua “Bandana”, felice del successo conosciuto dopo la sua avventura ad Amici. LDA è uno dei cantanti più amati del momento e confida che anche in campo amoroso la vita inizia a sorridergli. Ecco cosa ha raccontato il cantante partenopeo nel format YouTube di Lorella Cuccarini.

Amici, LDA fa una confessione spiazzante a Lorella Cuccarini

Ospite del nuovo format di Lorella Cuccarini su YouTube, LDA si è raccontato senza freni, coinvolto dal bellissimo rapporto di stima che ha stretto con la docente di canto di Amici, raccontando alcuni momenti importanti legati alla sua avventura nella scuola più famosa d’Italia ma anche qualche novità bollente, che interesserà non poco le sue fan più accanite. LDA, del quale ha parlato il padre Gigi D’Alessio, ha raccontato di essersi sentito molto emozionato dopo l’eliminazione dal Serale, frastornato ma felice di essere tornato nella sua amata Napoli, al punto di commuoversi anche per un ingorgo.

“Una sera mi sono messo a piangere per il traffico, ero emozionato. Papà mi ha preso per pazzo”.

LDA ha confidato poi alla Cuccarini di aver iniziato a provare un forte sentimento per una nuova ragazza, la cui identità rimane avvolta nel mistero, e che non è Elena con la quale sembrava esserci del tenero ad Amici. Il cantante ammette che è ancora presto per parlare d’amore ma dichiara di aver provato un vero e proprio colpo di fulmine per questa ragazza che lo ha stregato. Insomma, Lorella è riuscita a fare chiarezza sulla situazione sentimentale di LDA, con gran dispiacere delle fan che avrebbe voluto saperlo ancora felicemente single e disponibile.

Leggi anche Amici, Todaro si espone e ammette che...

L’intervista, infine, si è conclusa con un momento molto tenero tra il partenopeo e la professoressa di canto, durante il quale LDA ha confessato di aver tratto molto forza anche da lei, pur interfacciandosi quotidianamente con Rudy Zerbi, il quale ha sempre creduto nel suo talento.

Scopri le ultime news su Amici.