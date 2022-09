Amici 21: Nunzio Stancampiano parla per la prima volta di Cosmary Fasanelli: "Amore inaspettato.."

Gossip TV

Il giovane ballerino siciliano, tra gli ex protagonisti della ventunesima edizione di Amici, intervistato da Lorella Cuccarini.

Tra i protagonisti della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi, il giovane ballerino originario di Catania, Nunzio Stancampiano è stato ospite al programma di Lorella Cuccarini “Dimmi di te“.

Amici 21: Nunzio Stancampiano parla per la prima volta di Cosmary Fasanelli: "Inaspettato..:"

Con l'occasione, Nunzio ha parlato dell'esperienza vissuta nel talent show e del suo attuale rapporto con Raimondo Todaro:

Con Raimondo di ricordi ne ho tanti. Ero piccolissimo quando sono andato a scuola di ballo da lui ed è stato quello che mi ha formato sia a livello artistico che umano. Viaggiavamo sempre insieme, facevamo di tutto. Mi veniva sempre dietro. Una volta stavo andando a fare i “German Open” in Germania (è una delle competizioni più importanti a livello mondiale). Praticamente aspettavamo l’aereo che era in ritardo e decidiamo di rimanere in aeroporto a chiacchierare. Io ho sempre avuto la fobia dell’aereo, ne ho paura ancora ora, e quando ho visto l’aereo vecchio con le eliche mi sono “impanicato”. E lui mi ha tranquillizzato dicendomi: “Tranquillo, ci penso io, mettiti accanto a me“, pensando di farmi stare tranquillo ma io ero nel panico. E l’abbiamo battezzato come il viaggio della disperazione.

Su Alessandra Celentano, con la quale ha avuto numerosi battibecchi, il ballerino siciliano ha dichiarato:

"Mi sono tanto divertito con la Celentano. Io non posso dire cattiverie perché io le voglio veramente bene. La gente pensa io lo dica tanto per, ma è la verità. Lei è quella forse che mi ha dato più di tutti, mi ha dato tanto. Io sono uno che se non mi dai stimoli, non riesce a dare il meglio di sé. Quindi lei quando mi diceva quelle cose, mi metteva pressione, io ci andavo pazzo. E quindi per amore non dargliela vinta, di andarle contro, lottavo. Però è una grande donna, una grande professionista.!"

Bellisime parole anche per Maria De Filippi che per Nunzio è stata "come una madre:"

Maria per me è stata come una madre. Lì dentro mi ha proprio fatto sentire a casa e per me casa è la cosa più importante. Ho ritrovato in lei la figura di mamma e lei mi tranquillizzava quando avevo i momenti su di giri. Lei si collegava e mi spiegava perché avevo quei momenti. Maria ha un talento. Io spero che continuerà così anche per la nuova classe che si formerà. Noi ragazzi abbiamo bisogno di gente come lei, che è alla portata di tutti, semplice.

Il ballerino ha parlato anche dei suoi ex compagni di scuola con cui ha stretto legami molto profondi:

"Ho legato con tutti, continuo a sentire tutti. Principalmente con Luca, Serena, Albe, Luigi, ma ho legato un po’ con tutti. Anche con Alex, non posso dire che non ho legato. Sono tutti bravi ragazzi. Carola, oggi mi ha scritto. Siamo in contatto, ci vediamo.

Nunzio, che nel corso di un'intervista a Verissimo aveva confessato di avere una cotta per una misteriosa ragazza, è stato paparazzato di recente con Cosmary Fanelli, l'ex allieva della scuola. A tal proposito, ha dichiarato:

"La cotta di Verissimo è capitolo chiuso, capitolo a parte. Dell’amore non mi va di parlarne perché sono scettico, ero un po’ scettico sull’argomento però ad oggi, per l’esperienza che sto vivendo, posso dirti che è bello cioè è tutto nuovo, è una cosa più grande di noi purtroppo. Quando tu vuoi bene ad una persona nella vita penso che non c’è niente di più bello e vero. E soprattutto è ancora più bello quando è inaspettato. Quando arriva dal nulla dici “aspetta un attimo” però non lo puoi controllare. La situazione è questa."

