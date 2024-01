Amici, l'annuncio di un ex amato allievo del talent show: "Voglio staccare la spina e vivere, sparirò perché..."

Gossip TV

L'annuncio sui social di Cricca, l'ex allievo della 22esima edizione di Amici.

Sui social è arrivato un annuncio inaspettato da parte di un ex volto della 22esima edizione di Amici. Stiamo parlando del giovane e amato cantante Cricca che, tramite una storia su Instagram, ha rivelato ai suoi numerosi fan di volersi prendere una pausa e dedicarsi a se stesso.

La rivelazione di Cricca

Giovanni Cricca è stato uno degli allievi più apprezzati e amati della 22esima edizione di Amici. A distanza di un anno dalla sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi, il giovane cantante ed ex allievo di Lorella Cuccarini si è lasciato andare a uno sfogo sui social in cui ha rivelato di voler prendere del tempo per se stesso:

Ciao a tutti! Sto andando in Togo, Africa, insieme a mamma. Voglio staccare la spina e vivere. Ultimamente non so trovarmi un posto nel mondo, la vita per quanto sia bella è altrettanto stronza e difficile, a volte. E in questo periodo, in cui ci sono un bel pò di punti interrogativi qua e là, io ho deciso di prendere e partire...

Ho tanta paura della vita, ho tanta paura del fallimento, ho tanta paura di stare solo - ha continuato ammettendo Cricca - Sparirò, credo, per questi giorni. Mi concentrerò su di me, sulle mie esigenze. Proverò a fare foto e video delle belle esperienze a cui vado incontro e magari quanto torno ve le faccio vedere.

