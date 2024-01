Amici 23: duro confronto tra Raimondo Todaro e i ballerini professionisti, la reazione di Francesca Tocca

Gossip TV

I ballerini professionisti di Amici 23 delusi da Raimondo Todaro.

Nel corso dell'ultimo pomeridiano di Amici 23, Raimondo Todaro è finito al centro delle polemiche. Il motivo? Un commento fatto dal professore della scuola non è stato particolarmente apprezzato dai ballerini professionisti del talent show che, nel bel mezzo della puntata, hanno chiesto un confronto immediato.

I ballerini professionisti di Amici contro Todaro

L'ultima puntata di Amici 23, andata in onda ieri domenica 7 gennaio su Canale 5, è stata ricca di colpi di scena. Raimondo Todaro si è reso protagonista di una discussione in studio con i ballerini professionisti della trasmissione per un commento fatto su un’esibizione di Giovanni. Tutto è nato quando la maestra Celentano ha chiesto di poter vedere una seconda esibizione di Giovanni provocando la reazione di Todaro che, senza mezzi termini, ha affermato che la performance non è stata pienamente sufficiente perché non supervisionata direttamente lui.

Dichiarazioni che hanno spiazzato tutti i ballerini professionisti di Amici 23 che, capitanati da Umberto Gaudino, non hanno nascosto la loro delusione. A prendere la parola è stato proprio Umberto che, rivolgendosi direttamente a Todaro, ha confessato:

Ci conosciamo da una vita. Ci sono rimasto male perché sai il lavoro che c'è dietro. Far passare il messaggio che Giovanni non è arrivato pronto perché non è stato visionato da te, ci dispiace. Spero tu sappia l'impegno che noi ci mettiamo [...] Il modo in cui è stato esposto il commento, mette in discussione il mio lavoro.

Raimondo ha poi cercato di difendersi cercando di spiegare meglio la sua posizione. A commentare e criticare il comportamento del professore di ballo ci ha poi pensato la moglie Francesca Tocca, che si è schierata dalla parte dei suoi colleghi:

Sono sicura che ti sei espresso male, so quanta stima hai nei nostri confronti. Quello che è arrivato a noi è questo, e siccome lo so che non è così, vorrei solo che tu lo confermassi [...] Basta che tu dica ‘mi sono espresso male'. Sei uno scemo. Io lo so cosa pensa di Umberto, si è espresso male, è cocciuto e non lo vuole ammettere. Poi facciamo i conti a casa.

