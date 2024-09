Gossip TV

Sono passati anni da quando Stefano De Martino ha partecipato ad Amici, ma non è venuto meno il rispetto per un noto ex professore del talent: Kledi Kadiu. Ecco cosa ha rivelato quest'ultimo.

Kledi Kadiu è stato tra i ballerini professionisti e docenti di Amici di Maria De Filippi più amati della storia del talent di Canale5 e in una recente intervista ha commentato i successi di un altro ex amato protagonista della trasmissione campione di ascolti, Stefano De Martino.

Amici, Kledi Kadiu su Stefano De Martino: "Ancora oggi mi chiama Maestro"

Alle pagine di Diva & Donna, Kledi Kadiu ha rivelato come sta andando la sua vita professionale e privata e ha poi rivelato alcuni dettagli sul rapporto di stima e affetto che lo lega a Stefano De Martino. L'attuale conduttore di Rai1 è stato uno degli allievi di Amici nell'edizione del 2009 e da allora di strada ne ha fatta.

Insieme a Marcello Sacchetta - con cui recentemente è tornato il sereno - Stefano è stato impegnato a lungo in alcune attività inerenti il talent, per poi intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo che l'ha portato a diventare uno dei nuovi volti su cui Rai ha deciso di puntare. Sull'ex ballerino, Kledi ha speso parole di affetto, raccontando che ancora oggi, Stefano De Martino lo chiama "maestro" ed è un ragazzo che, al di là dei tanti successi, mantiene una sua umiltà:

"Stefano De Martino l’ho conosciuto nel 2009 ad Amici. Lo ricordo come un comico nato, non si fermava mai. Sono molto felice per il suo successo e per la prova che lo aspetta ad Affari tuoi. Comunque neanche ora c’è verso di farmi chiamare per nome. E sì che l’ho pure portato a fare Flyboard a Napoli, una mia passione."

Su Maria De Filippi, invece, Kledi ha rivelato quanto sia stata importante la sua presenza nella sua vita e che ancora oggi la contatta per chiederle consigli e opinioni sui suoi impegni lavorativi:

"Le chiedo consigli, per esempio quando ho presentato il Festival della canzone in Albania. Le sarò sempre grato soprattutto di aver valorizzato il mio talento. Niente mi è stato regalato"

Amici, Stefano De Martino e la nuova avventura ad Affari Tuoi: gli auguri di Maria De Filippi

Per Stefano De Martino sta per iniziare un anno lavorativo ricco di impegni e sfide: l'ex allievo di Amici, infatti, ha firmato un contratto di quattro anni con Rai ed è pronto a debuttare alla conduzione di Affari Tuoi, che tornerà in onda domani, lunedì 2 settembre. Alla presentazione del programma in conferenza stampa, De Martino non ha nascosto la sua emozione e ha rivelato che anche Maria De Filippi gli ha scritto per dargli il suo personale incoraggiamento:

"E Maria De Filippi: con lei ho sempre un filo diretto, un privilegio che la vita mi ha regalato [...] Maria è una donna di un'esperienza e intelligenza fuori misura e dall'alto della sua lucidità mi ha incoraggiato. Ha detto 'secondo me ti diverti' e ha aggiunto 'la partita non la giochi nella prima settimana o nel primo mese: è una cosa che si fa nel tempo e troverai il tuo modo"

I due sono legati dai tempi di Amici e la conduttrice di Canale5 è stata anche tra le ospiti di Da Natale a Santo Stefano, il one man show che l'anno scorso, nel periodo delle feste, ha registrato ottimi ascolti.

