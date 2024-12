Amici, Intervista esclusiva a Wax: "Oggi mi sento più sincero e vero nella mia musica. 7 VITE rappresenta la mia rinascita"

Gossip TV

Il giovane cantante Wax racconta la sua nuova vita dopo l'esperienza nella scuola di Amici ai microfoni di Comingsoon.it e presenta il suo ultimo singolo "7 VITE", prodotto da 21co per Warner Music Italy.

Abbiamo intervistato in esclusiva Wax, nome d'arte di Matteo Lucido, l'amatissimo e discusso finalista della 22esima edizione di Amici che ha saputo distinguersi per la sua natura poliedrica ribelle, ma profonda. Reduce da un anno ricco di soddisfazioni e nuove consapevolezze, il giovane cantautore ha pubblicato il suo nuovo singolo "7 VITE", che racconta una storia autentica in cui il protagonista trova speranza negli occhi di chi ama, accettando il proprio destino con coraggio. Con questo brano, che rappresenta un vero e proprio punto di svolta per la sua carriera, Wax è pronto a mostrarci il suo lato più profondo, una nuova faccia della sua incredibile personalità artistica.

Ai microfoni di Comingsoon.it, Wax ha raccontato come è cambiata la sua vita dopo l'esperienza nella scuola di Amici e presentato il suo nuovo singolo "7 VITE", (prodotto da 21co, in licenza con per Warner Music Italy) che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da oggi, venerdì 6 dicembre 2024. Non solo. Il giovane artista non ha mancato di ricordare la sua bellissima e intensa esperienza nel talent show di Maria De Filippi, che gli ha permesso di farsi e conoscere e apprezzare dal grande pubblico.

Sei stato uno dei protagonisti indiscussi di Amici, com'è cambiata la tua vita dopo l'esperienza nella scuola? C'è qualche insegnamento, o ricordo, che porterai sempre con te?

Amici lo porterò sempre con me. Quando sono uscito dalla scuola, mi sentivo molto più formato e sensibile, anche piuttosto fragile. Tuttavia, ogni volta che qualcuno mi chiede della mia esperienza lì dentro, i ricordi che ho sono solo quelli di un bellissimo viaggio.

Oggi esce il tuo nuovo singolo 7 VITE, ti va di parlarcene?

"7 VITE" rappresenta l'amore durante il decadimento di qualcosa, che può essere familiare, un caos sociale o un tumulto interiore. E, nonostante tutto, il protagonista riesce sempre a trovare il coraggio di andare avanti. Anche se si trova all'inizio della fine di qualcosa, è comunque l'inizio di qualcos'altro. In questo modo riesce a proseguire come se avesse sette vite.

Questo brano rappresenta un punto di svolta nella tua carriera. Chi è oggi Wax e qual è la tua più grande paura?

Oggi Wax è Matteo perché mi sento molto più sincero e vero nella mia musica. Prima, invece, dicevo che Wax era Wax, quindi un artista. La mia più grande paura è quella di tornare a casa e non vedere più le stesse persone che mi hanno cresciuto.

Se ti dico Festival di Sanremo, ti senti all'altezza?

Si, forse in questo momento si, sono più maturo. Prima o poi succederà!

Sei soddisfatto di te stesso?

Tantissimo, ma al tempo stesso mai soddisfatto. Mi sento ogni giorno migliore rispetto a quello precedente e questa è la vera motivazione per cui vado avanti.

