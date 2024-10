Amici, Intervista esclusiva a Sarah: "Sto vivendo di musica. Tacchi (fra le dita) è un invito a non aver paura di fallire"

Gossip TV

La giovane e amata cantante Sarah Toscano racconta la sua nuova vita dopo l'esperienza nella scuola di Amici ai microfoni di Comingsoon.it e presenta il suo ultimo singolo Tacchi (fra le dita), prodotto da ITACA (Merk & Kremont) per Warner Music Italy.

Abbiamo intervistato in esclusiva Sarah, nome d'arte di Sarah Toscano, la vincitrice della 23esima edizione di Amici e stella nascente della musica pop italiana e voce della Gen Z. Reduce da un'estate entusiasmante in giro per l'Italia, piena di soddisfazioni ed emozioni, lo scorso 4 ottobre 2024, la giovane artista ha pubblicato il suo nuovo singolo Tacchi (fra le dita), che descrive le sensazioni che si provano quando un rapporto travolgente riesce ad innescare in chi lo vive pensieri ed emozioni contrastanti. Con il suo stile unico, che unisce melodie pop a influenze d’ispirazione internazionale, e con grandi performance live, Sarah ha conquistato tutti durante il Summer Tour, che l’ha vista esibirsi sui palchi delle più importanti città d’Italia, tra cui Milano per l’apertura della data italiana dei Black Eyed Peas lo scorso 16 luglio 2024, e Olbia (SS) durante il Red Valley Festival il 17 agosto.

Ai microfoni di Comingsoon.it, Sarah ha fatto un bilancio di questi primi sei mesi di grande popolarità e presentato il suo ultimo singolo Tacchi (fra le dita), prodotto da ITACA (Merk & Kremont) per Warner Music Italy. Non solo. La giovane artista non ha mancato di ricordare la sua bellissima e fortunata esperienza nella scuola di Amici e commentare la nuova edizione del talent show di Maria De Filippi.

Sono passati diversi mesi dalla tua vittoria ad Amici. Come è cambiata la tua vita?

Totalmente! Ho vissuto un’estate piena di live, piena di incontri con le persone, piena di momenti entusiasmanti. Sono stata pochissimo a casa perché ho viaggiato molto in Italia. Ho sperimentato diversi palchi, ho sperimentato tanto nella musica, ho scritto tantissimo, come prima d’ora non avevo mai fatto. Prima di Amici, andare in studio non era un’attività abituale. Ora sto vivendo di questo, sto vivendo di musica ed è bellissimo.

Hai passato l’estate in giro per l’Italia con il tour e le varie ospitate anche nei festival e nelle radio. Che esperienza è stata per te?

L’esperienza più grande è stata quella di conoscere le persone: ad Amici non avevi un contatto diretto con loro. Durante l’estate ho avuto l’opportunità di incontrare dal vivo chi mi segue e mi sostiene. Incontrare le persone dal vivo è sempre bello, anche per conoscere il motivo per cui hanno deciso di legarsi a me. Questo perché dall’interno del programma è stato difficile comprendere quale fosse il mio percepito da fuori, riuscire a capire quello che le persone pensavano di me. Ascoltarle, leggere i loro messaggi mi dà davvero voglia di continuare a fare questo.

C’è un live di quest’estate che ricordi con maggior piacere?

Sicuramente l’opening act del concerto dei Black Eyed Peas, la tappa per me più importante, anche a livello emotivo. È un gruppo che io amo e che ho sempre ascoltato. Quando ho saputo di avere l’onore – e dico onore perché si tratta di questo – di aprire il loro concerto, mi si è riempito il cuore. È stata la tappa in cui ero più agitata in assoluto, anche per l’importanza che quella data aveva per me. Ero molto in tensione, ma una volta salita sul palco mi sono liberata: quando canto mi dimentico di ciò che ho attorno e penso solo a cantare, perché è quello che amo fare. Mi ricordo proprio tutto di quella data, di ciò che ho provato.

Cosa ti manca di Amici e della casa?

Mi mancano le persone: oltre alla musica, durante il programma vivi delle persone che abitano nella casetta insieme a te. Il contesto ti permette di convivere con tanti amici, non ti senti mai da solo. Mi manca molto anche andare ogni giorno a lezione, chiedere, a volte, anche lezioni extra: mi piaceva studiare tutto il giorno, fino alla sera. Si tratta di un’esperienza molto intensa, che fa crescere tantissimo. Ogni giorno avevamo l’opportunità di frequentare lezioni di vocal coaching, di staging e di altre discipline che mi hanno aiutata tantissimo, anche perché fuori da Amici è difficile frequentare un numero di corsi così numeroso, soprattutto per via dei tanti impegni. È stata una bella palestra.

Senti ancora i tuoi compagni?

Sì, li sento un po’ tutti. Quelli più vicino a me riesco anche ad incontrarli più spesso, però ho mantenuto rapporti con tutti. È bello vedere ciò che stanno facendo gli altri, i traguardi che raggiungono. Mi sono, inoltre, appassionata molto alla danza: durante Amici vedevo spesso i ballerini all’opera e mi sono incuriosita. Sapere quindi, ora, che diversi miei amici ballano per cantanti affermati e aprono tour mondiali è bellissimo. Siamo partiti tutti insieme e ora ciascuno di noi sta facendo progressi.

Stai seguendo la nuova edizione? Cosa pensi della nuova classe e chi ti ha colpito in particolare?

Ho visto solo la prima puntata perché non ho ancora avuto molto tempo, ma sono sempre aggiornata grazie alla pagina di Amici. Mi piace un sacco Alessio, il ballerino che avevo già conosciuto, perché a Battiti Live aveva ballato con me: ammiro molto il suo stile e il suo mood. Anche Rebecca trovo sia molto brava. Tra i cantanti, mi piace SenzaCri: l’avevo conosciuta ad Area Sanremo, quando, in occasione di un omaggio a Vittorio De Scalzi, avevano chiamato ad esibirsi diversi finalisti di edizioni passate. Dopo il concerto eravamo andati tutti in hotel e parlando mi disse “Tu farai strada”. Quando ci siamo riviste dopo Amici, me lo ha ricordato: “Io te lo avevo detto!”. Mi piace molto come canta, la sua persona: non è molto frequente in Italia incontrare un artista con quel mood. Un’altra ragazza che ammiro è Chiamamifaro: ha un timbro stupendo. Ho visto la sua cover di “A mano a mano” e l’ho trovato bellissima.

Il 4 ottobre è uscito il tuo nuovo singolo “Tacchi (fra le dita)”...

È una canzone che parla del non aver paura di provare, ma di buttarsi per non vivere con il rimorso di non sapere come sarebbe potuta andare a finire. In questo caso, si parla di una relazione in cui non c’erano certezze e che poi è finita, L’importante, però, è averci provato. Si tratta di un amore in cui c’è ancora un filo che lega, che emoziona ancora. Che vada bene o vada male, il messaggio del brano è il non aver paura di fallire.

Sei stata definita una stella nascente della musica pop italiana. Cosa apprezzi di più della nuova Sarah e cosa ti fa più paura?

Apprezzo molto il fatto che io mi stia mettendo in gioco e che lavori tantissimo, impiegando molto sforzo mentale, ma anche fisico: spesso torno a casa la sera distrutta, ma sono felice perché sto facendo ciò che mi piace e so che ne vedrò i frutti. Lo faccio davvero con tanta passione. Per quanto riguarda ciò che mi fa più paura, credo il mio timore più grande sia quello di rimanere da sola: sono una persona che ama la socialità e stare con le altre persone. Tanti mi chiedono com’è vivere con molte persone, ma per me è bellissimo, amo la compagnia. Stare da sola, ultimamente, mi crea un po’ ansia e mi fa paura.

Prossimo step? Stai pensando al Festival di Sanremo? Ti senti pronta?

Non voglio sembrare arrogante, ma sì, mi sentirei pronta. Credo non sia assolutamente facile, è anzi molto impegnativo sotto tutti gli aspetti, fisici e mentali. Però, oltre al sentirsi pronti, credo che per Sanremo sia fondamentale avere il pezzo giusto. Non voglio essere frettolosa, sono convinta che, se dovrà arrivare, Sanremo arriverà. Al momento giusto.

Descrivi il momento che stai vivendo con tre aggettivi.

Caotico, entusiasmante e stimolante.

Sei felice e soddisfatta di te stessa?

Felice sì, perché sono fiera di me stessa per ciò che sto facendo. Soddisfatta mai, perché voglio sempre migliorarmi. Non lo intendo assolutamente in senso negativo: cerco soltanto di darmi sempre da fare e di lavorare per perfezionarmi.

Scopri le ultime news su Amici.