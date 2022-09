Amici, il commovente gesto di Aka7even: "Sentivo che era arrivato il momento di superare questo blocco"

Gossip TV

Il giovane cantante Aka7even prende un’iniziativa che spiazza e commuove tutto il web.

Aka7even è stato uno dei protagonisti più amati e apprezzati della ventesima edizione di Amici. Proprio nelle ultime ore, il giovane cantante ed ex allievo del talent show di Maria De Filippi ha compiuto un gesto molto significativo che ha commosso tutto il web.

Aka7even sorprende tutti

Aka7even ha deciso di andare a trovare i bambini ricoverati al reparto di Cardiochirurgia Pediatrica del Policlinico San Donato a Milano. Insieme alla sua band, l'ex allievo di Amici ha cantanto per loro e, come riportato da Il Vicolo delle News, ha sponsorizzato una raccolta fondi per l’ospedale, la Gruppo San Donato Foudation.

Dopo la visita, Aka7even è tornato sui social e ha raccontato tutte le emozioni provate durante le ore trascorse con i bambini ricoverati al Policlinico:

Era da 14 anni che non riuscivo a rimettere piede in ospedale. Dopo tanti anni sentivo che era arrivato il momento di superare questo blocco. Tutto ciò che mi è capitato negli ultimi due anni doveva essere condiviso con i meno fortunati per portare avanti una ventata di good vibes. Ogni storia e ogni bambino che ho incontrato mi ha ricordato quanto tempo siamo fortunati ad avere una seconda vita e una seconda chance. Siete davvero una famiglia e degli eroi silenziosi del cui lavoro quotidiano spesso non se ne parla abbastanza, è stato un onore trascorrere del tempo assieme.

Per chi non lo sapesse, Aka7even è stato costretto a sospendere il suo tour estivo per problemi di salute, poi fortunatamente risolti. Il giovane cantante ha scoperto di avere un problema alla gola e ha preferito cancellare le date piuttosto che ingannare il pubblico e cantare in playback.

