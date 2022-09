Amici: Elodie rompe il silenzio sul presunto flirt con Andrea Iannone, la verità della cantante

Gossip TV

La verità di Elodie sul presunto flirt con Andrea Iannone: "Mi piace, ma...".

Elodie è una delle cantanti più amate e apprezzate uscite dalla scuola di Amici. Intervistata da Vanity Fair, la giovane artista ha commentato il suo debutto come attrice in Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa e rotto il silenzio sul presunto flirt con il pilota di Moto Gp Andrea Iannone.

Elodie e Andrea Iannone stanno insieme? Parla l'ex allieva di Amici

Elodie è, senza ombra di dubbio, una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. Intervistata da Vanity Fair, l'ex allieva di Amici ha parlato della sua prima esperienza cinematografica in Ti mangio il cuore, film presentato proprio in questi giorni al Festival di Venezia. Non solo. La cantante ha anche rivelato perché nei suoi videoclip musicali sessualizza così tanto il suo corpo:

Innanzitutto perché ne sono padrona. E poi, perché mi diverte dar fastidio. Se capisco che una cosa può essere destabilizzante, perché non farla? È una forma d’arte. E in questo sono artista: nella provocazione.

Elodie ha poi deciso di rompere il silenzio e chiarire la sua attuale situazione sentimentale. Nelle ultime settimane, infatti, si è vociferato di una storia d’amore nascente proprio tra la cantante e Andrea Iannone. A tal proposito, Elodie ha confessato:

È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne.

Ricordiamo che la nuova edizione di Amici partirà il prossimo 18 settembre 2022 su Canale 5. Tra i professori della scuola ritroveremo i veterani Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro e le new entry Arisa ed Emanuel Lo. Stando alle ultime indiscrezioni, torneranno anche due ex amatissimi allievi nel ruolo di "motivatori". Stiamo parlando di LDA e il ballerino Nunzio Stancampiano. Per saperne di più non ci resta che attendere l'inizio del programma.

