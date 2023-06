Amici, Giulia Stabile sbotta sui social: "Accetto sempre tutto, ma così mancate di rispetto a me e soprattutto a chi..."

Gossip TV

L'amaro sfogo della bravissima ballerina professionista di Amici, ecco cosa è successo!

La ballerina professionista Giulia Stabile ha letteralmente sbottato sui social. Il motivo? Alla vincitrice della ventesima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi, non è per niente piaciuta un’affermazione trovata sul suo stato di salute.

L'amaro sfogo di Giulia Stabile

Giulia Stabile è uno dei volti più amati e seguiti di Amici. Con il suo grandissimo talento, la sua umiltà e dolcezza, la ballerina professionista del talent show è riuscita a conquistare tutti. Nelle ultime ore, però, la giovane si è trovata costretta a intervenire sui social per alcune affermazioni trovate sul suo conto.

Giulia ha infatti notato che su un sito è stato riportato che soffre della malattia di Huntington. Un'affermazione sbagliata che ha provocato la dura reazione della ballerina professionista di Amici 22: "Scusatemi ma accetto tutto ciò che vi inventate sul mio conto, sempre senza dire una parola, ma qui anche no. Mancate di rispetto a me e soprattutto a chi soffre di questa malattia, detto ciò mi date l’opportunità di sensibilizzare chi mi segue su determinati temi".

Come riportato da Gossipetv, però, sembra che la risposta dell’utente sul sito Tattoomuse sia stata data in automatico da qualche sistema riprendendo la storia di un’altra ragazza di nome Giulia. Una giovane che, come si legge sul sito di Telethon, è riuscita ad affrontare la paura di avere la malattia di Huntington grazie all’aiuto del marito: "Anche perché la figlia viene sottoposta al test che dà esito negativo. Giulia vive giorno per giorno a contatto con la malattia di Huntington, una malattia rara che ancora non si è manifestata e per cui non esiste una cura". Vedendosi però collegata a questa storia, la Stabile si è lasciata andare a un duro sfogo sui social.

