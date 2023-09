Amici, Giulia Stabile ospite a Verissimo: "In questo momento vivo il mio sogno"

Gossip TV

Ospite a Verissimo nella puntata di oggi, Giulia Stabile, ex vincitrice di Amici, si è raccontata a Silvia Toffanin. Ecco cosa ha detto!

Giulia Stabile, vincitrice della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, si è raccontata a Verissimo, ospite nello studio di Canale5 da Silvia Toffanin, svelando il suo amore per la danza e ufficializzando la sua promozione a conduttrice di Tu Si Que Vales, in onda questa sera con la prima puntata.

Amici, Giulia Stabile si racconta a Verissimo: "Sto vivendo il mio sogno"

Questo è un periodo molto importante dal punto di vista lavorativo per la giovane Giulia Stabile: la ballerina ed ex vincitrice di Amici, infatti, ha trascorso un'estate davvero ricca di impegni e meravigliosi progetti, collaborando a una Masterclass con Kleidi Kadiu, aprendo concerti di artisti importanti, come quello di Fedez, e, ora, pronta a condurre Tu Si Que Vales, il varietà di Canale5 in onda questa sera in prima serata. Insieme a Alessio Sakara e Martin Catrogiovani, Giulia ha svelato alla conduttrice Silvia Toffanin le grandi emozioni che sta vivendo in questo periodo e con questa intervista è stato ufficializzato anche il passaggio di testimone con Belen Rodriguez, ex conduttrice e oramai lontana dai programmi Mediaset.

Giulia non ha nascosto l'emozione di fronte al nuovo ruolo che l'aspetta, sebbene si senta oramai a casa nella trasmissione:

"Qui mi sento in famiglia, non sento il peso della conduzione. Lo vedo ocme uno di quegli spettacoli che venivano a vedere solo i nostri genitori."

La ballerina non ha nascosto che questo è solo uno dei tanti progetti che vuole portare avanti, ma che il suo cuore sarà sempre legato alla danza:

"Continuo a studiare danza. Quest'anno ho studiato una settimana a Londra e continuo a studiare anche in Italia. Sono soddisfatta. Certo, esiste sempre una parte di me molto critica, ma sono contenta."

Scopri le ultime news su Amici