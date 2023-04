Gossip TV

La vincitrice di Amici 20, Giulia Stabile sarà in un nuovo progetto con il ballerino Kledi Kadiu. Vediamo insieme di cosa si tratta.

La ballerina e vincitrice di Amici 20, Giulia Stabile ha annunciato questa mattina sulla sua pagina Instagram un nuovo progetto in cui collaborerà con uno degli ex volti storici di Amici, la trasmissione di Maria De Filippi in onda su Canale 5 e giunta alla sua ventiduesima edizione: Kledi Kadiu.

Amici, Giulia Stabile e Kledi Kadiu in un nuovo progetto insieme!

La ballerina ha raccontato in alcune stories su Instagram che Kledi Kadiu l'ha voluta coinvolgere in un progetto molto importante e che per lei è anche un valido riconoscimento per i risultati raggiunti: l'ex allieva del talent di Mediaset terrà una Masterclass a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, durante un evento dedicato alla compianta Carla Fracci. Ad annunciarlo è stata proprio Giulia con voce palesemente emozionata:

"Hello, ho una notizia: è una cosa nuova. Diverse volte mi hanno chiesto se avrei accettato, ma ho sempre risposto che volevo aspettare perché volevo riempire un po' di più il mio bagaglio e non mancare di rispetto a nessun insegnante. Ho accettato e ci ho messo un mese per dire di sì. Mi è stato chiesto da Kledi di tenere una Masterclass durante l'evento per Carla Fracci. Ci ritroveremo tutti insieme in sala, vi prometto che ci divertiremo. Spero di potervi lasciare qualcosa, sarà una di voi che prenderà in mano la situazione."

Con queste parole, Giulia ha dimostrato ancora una volta di essere una ragazza matura e che il suo intento è quello di rendere onore alla disciplina che ama di più e che l'ha portata a vincere la 20esima edizione di Amici. La ballerina non ha voluto rischiare di mancare di rispetto ad altri insegnanti e voleva essere sicura di poter lasciare qualcosa alle giovani allieve che decideranno di partecipare alla sua prima Masterclass.

