Amici, Giulia Stabile insultata per il suo sorriso: la risposta perfetta per zittire gli haters!

L'ex vincitrice di Amici, la ballerina Giulia Stabile, è stata ancora insultata per il suo sorriso. Ecco come ha deciso di zittire gli haters!

Giulia Stabile è una delle vincitrici e ballerine più amate di Amici di Maria De Filippi, ma spesso è stata vittima di bullismo a causa di una particolarità del suo sorriso. La ballerina, spesso, ne ha parlato raccontando come sui social e non solo è stata insultata per il diastema, l'apertura tra gli incisivi centrali del suo sorriso. E, come sempre, Giulia ha deciso di rispondere per le rime agli haters, zittendoli una volta e per sempre.

Amici, Giulia Stabile insultata per il suo sorriso: ecco la sua risposta

Giulia Stabile si è fatta portavoce, in diverse occasioni, della lotta al bullismo e cyberbullismo, avendo vissuto lei in prima persona diverse esperienze negative. La ballerina è una dei talenti di Amici ed è amatissima dal pubblico, che la segue con assiduità. Ma non solo: grazie alla sua empatia, Giulia è diventata preziosa anche per gli allievi del talent, da quando è parte del cast di professionisti del programma, e non perde occasione per rivolgere loro una parola gentile o un gesto di conforto.

Nonostante sia un'ottima artista e abbia una natura gioiosa e allegra, Giulia è stata spesso vittima di bullismo per il suo sorriso e ha deciso di mostrare sui social gli insulti ricevuti, con tanto di risposta a tono agli haters di turno. Dato che a breve compirà 22 anni, la ballerina ha pubblicato un lungo messaggio nelle sue stories rivolgendosi a coloro che non perdono occasione di insultarla.

Pubblicando una foto del suo diastema, Giulia ha corredato lo scatto di una lunga didascalia, nella quale invitava gli haters a non infastidirla, chiedendole di chiudere il suo diastema e che la decisione non dipendeva da ragioni economiche, ma perché è una caratteristica che la rende unica e speciale:

"22 anni con uno spazietto tra i denti che ha anche un bellissimo nome: diastema. Che non chiuderò mai. Quindi potete anche continuare a dirmi per tutta la vita ‘questa con tutti i lavori che ha fatto non si è messa da parte un po’ di soldi per pagarsi il dentista?’ (anche se non lo dite in questo modo ma ho preferito non essere volgare) che tanto saranno parole buttate al vento. Potranno non piacere tante volte anche a me questi denti, ma allo stesso tempo so che è qualcosa che mi rende diversa e unica. E non permetterò mai che le parole di alcune persone insensibili mi portino a pensare di volermi cambiare”

Amici, Giulia Stabile e i rumors sul suo nuovo amore

Giulia Stabile è stata fidanzata per diverso tempo con un altro ex volto di Amici, il cantante Sangiovanni, ma la loro storia è naufragata la scorsa estate. Nessuno dei due ha mai davvero svelato quali erano i motivi che li hanno spinti a lasciarsi e Giulia in qualche intervista ha solo ammesso che considererà sempre Sangiovanni il suo "primo amore".

Alla ballerina, dopo la fine della storia con Sangiovanni, sono poi stati attribuiti diversi flirt e la maggior parte sono tutti allievi di Amici di Maria De Filippi, come Kumo o Sebastian Melo Taveira o Holden, uno dei finalisti di quest'ultima ediizone.

Ma in entrambi i casi, la ballerina è intervenuta e ha riaffermato che si tratta solo di amicizia. Ultimamente, ha fatto sorridere il rumors di un flirt con un attore della serie spagnola Elite, Manu Rios, al quale, però, Giulia Stabile ha risposto con un ironico: "Ma magari", smentendo così del tutto la notizia.

