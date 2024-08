Amici, Giulia Stabile e Lazza pronti a una collaborazione? Una foto sui social desta sospetti!

Gossip TV

La ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi Giulia Stabile e il cantante Lazza sono in procinto di annunciare una collaborazione? Sui rispettivi social spunta una foto che desta non pochi sospetti!

Una foto sui profili social di Giulia Stabile e Lazza suggerirebbe che la ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi e il cantante potrebbero presto collaborare insieme per un progetto. Al momento si tratterebbe solo di un rumor non confermato, che ha però già acceso l'entusiasmo dei fan dei due artisti.

Amici, Giulia Stabile e Lazza pronti a collaborare insieme?

Osservando i profili social di Giulia Stabile e di Lazza, i fan hanno notato un curioso dettaglio che ha fatto pensare che presto i due collaboreranno insieme in un progetto. Su entrambi i loro account Instagram, infatti, è apparsa una foto identica che non sembra lasciare alcun dubbio e che ha già stuzzicato la curiosità dei fan.

Sull'account Instagram del cantante, infatti, è apparso un post con l'immagine in questione: un toro dipinto con sfumature rosse. Lo stesso simbolo è presente anche nell'immagine profilo della ballerina del talent di Canale5. Al momento, i due artisti non hanno rivelato nulla, ma sembra che tra i due possa esserci una collaborazione artistica e che potrebbero comparire presto in un progetto insieme.

Dato che nel post di Lazza, nella caption è apparsa anche l'emoji di un cd, è probabile che il toro sia connesso al suo prossimo disco e che magari Giulia Stabile potrebbe ballare nel videoclip di una delle nuove canzoni dell'artista.

Amici, Giulia Stabile e le collaborazioni con gli ex allievi del talent

Dopo aver trionfato nella ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, Giulia Stabile è tornata nel talent come ballerina professionista e la sua carriera ha spiccato il volo. Amatissima dai fan della trasmissione, Giulia è diventata rapidamente un punto di riferimento per gli allievi delle edizioni successive. La sua amicizia con Isobel Kinnear, Angelina Mango e Sarah Toscano è testimoniata da post e stories sui social.

In particolare, con le due cantanti, Giulia ha stabilito anche un legame di natura professionale: la ballerina ha curato le coreografie di alcune delle hit di maggior successo delle due ex allieve di Amici. Angelina Mango ha rivelato, poco dopo l'uscita di Che t'o dic a' fa è stata proprio Giulia Stabile a occuparsi della coreografia del suo pezzo.

Inoltre, di recente, intervistata da Michael Wad Caporosso a Say Waaaad?, la ballerina ha ammesso di aver lavorato alla coreo dell'ultimo pezzo di Sarah Toscano, la nuova hit Roulette.

Scopri le ultime news su Amici