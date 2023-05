Amici, Giulia Pauselli operata: ecco come sta ora la ballerina del talent!

Gossip TV

Giulia Pauselli, ballerina professionista di Amici, è stata operata. Vediamo insieme come sta ora!

La ballerina di Amici, Giulia Pauselli, si è operata in questi giorni, dopo l'infortunio al menisco avvenuto durante l'esibizione con Giuseppe Giofrè nella sesta puntata del Serale del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Amici, Giulia Pauselli si è operata! Ecco come sta ora la ballerina

Qualche giorno fa, Giulia Pauselli aveva pubblicato un post su Instagram con cui raccontava che durante l'ultima esibizione in cui aveva ballato con il giudice Giuseppe Giofrè si era gravemente infortunata e doveva operarsi al menisco. Giulia era tornata a ballare dopo la nascita del figlio Romeo, avuto dal compagno Marcello Sacchetta ad agosto ed è stata perciò costretta a fermarsi nuovamente.

Infatti, dopo l'operazione dovrà stare a riposo per alcune settimane ed è perciò probabile che la rivedremo direttamente nella prossima edizione del talent di Canale5. La ballerina si è operata in una clinica di Roma, specializzata in interventi ortopedici e ha pubblicato un post sui social per condividere con i fan le sue condizioni e rivelare come sta adesso. Tra le foto pubblicate si vede la ballerina nel letto d'ospedale, in altre alcuni focus sulla gamba operata e sui fiori ricevuti dal compagno. Anche nelle stories sono apparse diverse foto della ballerina e dei suoi primi passi fuori dalla camera d'ospedale, scattate da Sacchetta.

A corredo delle foto, la ballerina ha scritto:

"Un grazie speciale al dottor Giovanni Di Giacomo e alla Fascino che mi ha mandato dal migliore. Staff meraviglioso, competente e genitle che crea una cornice perfetta al Dr. Di Giacomo. Sono già a casa e settimana prossima posso iniziare la riabilitazione."

Sotto il post tanti i commenti dei membri dello spettacolo che le hanno augurato pronta guarigione.

