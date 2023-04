Amici, Federica Carta sbarca su Onlyfans: "Vi racconto perché ho deciso di farlo..."

Gossip TV

L'ex allieva di Amici, la cantante Federica Carta ha deciso di aprire un canale su Onlyfans e di raccontare i motivi dietro questa scelta. Vediamo insieme cosa ha detto.

Anche Federica Carta, ex allieva di Amici, il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, è sbarcata su Onlyfans. La cantante ha partecipato all'edizione di Amici del 2016, nella squadra guidata da Emma Marrone ed Elisa.

Amici 22, Federica Carta su Onlyfans: "Vi svelo il motivo per cui l'ho fatto..."

La cantante arrivò terza nel talent, ma anche dopo il programma è riuscita a costruirsi una carriera, collaborando in diversi duetti con alcuni artisti, come Shade, con cui ha anche partecipato al Festival di Sanremo. Carta ha deciso di raccontare su Twitter di aver aperto un profilo su Onlyfans, una decisione che ha scatenato diverse polemiche, nonostante la cantante abbia svelato i reali motivi che l'hanno spinta a questa scelta.

La piattaforma è utitlizzata di solito alla pubblicazione di materiale spesso non adatte a un pubblico di minori, ma ogni performer e content creator della piattaforma pubblica e sponsorizza i propri contenuti in piena libertà. Nonostante tutto, la scelta della cantante è parsa davvero singolare e prima che montasse eccessivamente la polemica, Federica ha voluto raccontare il motivo che l'ha spinta a questo gesto:

"Ho aperto un profilo OnlyFans. Voglio dare a chi mi segue dei contenuti esclusivi, a partire da un progetto che non vedo l'ora di presentare. Non ci saranno contenuti espliciti. Voglio devolvere l'intero ricavato per una causa che mi sta molto a cuore e della quale parlerò presto."

Lo scopo della cantante è perciò quello di devolvere in beneficenza il ricavato degli utenti che si iscriveranno, ma la sua scelta ha attirato, come spesso accade, diverse polemiche, soprattutto, da parte di chi si è chiesto perché avesse scelto proprio questa particolare piattaforma per fare beneficenza.

