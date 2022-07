Amici, ex ballerino della scuola sbotta sui social: "Quello che ho vissuto io ve lo sognate"

Gossip TV

L'ex allievo Tony Aglianò replica alle critiche ricevute per la sua partecipazione ad Amici.

Cresce l'attesa per la nuova edizione di Amici, che tornerà in onda il prossimo autunno su Canale 5. Intanto sui social, il ballerino ed ex allievo della scuola Tony Aglianò è finito al centro delle critiche per alcuni video riguardanti la sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi.

Tony Aglianò al centro delle critiche: lo sfogo dell'ex allievo di Amici

Tony Aglianò è finito al centro delle critiche. Come riporta Biccy, tutto è nato quando la pagina social Amici Story ha pubblicato dei video del ballerino nella scuola di Amici e qualcuno si è divertito a offenderlo. Attacchi gratuiti che non sono per niente piaciuti al diretto interessato, che ha deciso di intervenire per difendersi:

Ciao ragazzi, oggi voglio fare una storia polemica, anche se non mi piace polemizzare. In realtà alcune persone mi invitano a nozze. Amici Story in questi giorni ha pubblicato dei video miei di quando facevo Amici. Vorrei dire a quelle persone che scrivono ‘come cavolo ha fatto lui ad entrare ad Amici?’. Ho fatto dei provini e sono stato selezionato su altre 20.000 persone. Un motivo ci sarà non credete? Non solo sono entrato, ma il pubblico mi ha anche premiato, perché mi h fatto arrivate ad un passo dalla finale.

Quindi vorrei dire a quelli che dicono che sono antipatico, arrogante, che non lo sono, ma in certi casi mi ci fate diventare - ha continuato Tony - Però vi dico che quello che ho vissuto io ve lo sognate solo in cartolina. E poi a queste persone dico, visto che vi chiedete cosa faccio, andate sul mio profilo. Cioè, andate su info in bio, è tanto curato il mio account. Hater, sono ancora un ballerino, poi acrobata e sono diventato anche osteopata. Ma quante cose faccio? E voi a parte spargere odio? Cosa sapete fare?

