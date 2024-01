Amici, ex amato allievo della scuola svela: "Mi sono ritrovato solo, ma ho avuto il supporto di Signorini e Maria De Filippi"

Gossip TV

La confessione di Alberto Urso, ex amato allievo del talent Amici.

Alberto Urso è stato uno degli allievi più amati e apprezzati di sempre di Amici. Intervistato dal settimanale Chi, il giovane tenore ha raccontato come è cambiata la sua vita dopo la sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi e di aver vissuto un periodo abbastanza complicato dopo la pandemia.

Alberto Urso: ecco come è cambiata la sua vita dopo Amici

L'ex allievo della 18esima edizione di Amici, Alberto Urso, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi in cui si è raccontato: dalla vittoria nel talent show di Canale 5 all'esperienza insieme al gruppo The Tenors. Un capitolo della sua vita molto bello e importante, ma che si è concluso proprio come ha rivelato il giovane tenore siciliano:

In questi anni ho scritto tantissimo, tantissima musica, spesso con gli autori più grandi e importanti. Ho fatto, è vero, questa esperienza all’estero ed è stata meravigliosa, ma ora ho deciso di tornare in Italia da solista proprio per condividere l’esperienza artistica vissuta. A cominciare dal nuovo singolo che per me è importante, anzi, decisivo. Per me Mille domande rappresenta la parte di me che è più matura e riflessiva. Scrivendola in un lungo viaggio in macchina, ho cercato di esplorare le mie emozioni, ho cercato di raccontarmi. di raccontare quello che ho dentro. E poi è anche una sorta di inno alla gratitudine, perché cantando io voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto e accompagnato in questi anni...

In Canada ho fatto un’esperienza irripetibile e unica, ho cantato nei più grandi teatri del mondo dove ho collezionato sempre il sold out. Ho cantato per la Diseny, ho fatto delle esperienze incredibili, ho fatto un bellissimo album con la Warner International… che video dire? Avevo voglia di casa. Ho investito molto di mio per vivere in Canada, ma voglio fare di testa mia. Se non credo io in me stesso, chi crederà in me?

Alberto ha continuato rivelando di aver attraversato un momento difficile, ma di aver ricevuto il supporto da parte di Maria De Filippi e Alfonso Signorini:

Dopo il Covid ho trovato alcune porte chiuse, ho avuto qualche incomprensione con la mia casa discografica, in un attimo mi sono ritrovato solo, mi sono sentito perso, abbandonato. Poi c’è stato il supporto di Alfonso Signorini, che mia ha aiutato in tutto, anche tecnicamente: lui è un maestro esperto di musica e ha un cuore d’oro che non mostra a tutti, ma quando ti vuole bene è per sempre. E ho avuto anche il supporto di Maria De Filippi, che dà sempre i consigli giusti. È stata lei a dirmi: “sei bravo, fai bella musica, belle canzoni, credi in te sempre“...

Infatti, dopo un anno, è arrivata l’occasione con i The Tenors ed è stato bellissimo - ha continuato il tenore - Però io ho 26 anni e ora voglio provarci a casa mia. Ho anche fondato la mia etichetta, che si chiama Urso Label. Il 16 gennaio sarà in teatro a Messina: lì presenterò il mio singolo e farò una sorta di concerto-podcast in cui canterò e racconterò la mia storia, dalla vittoria di Amici a oggi.

