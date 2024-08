Amici, ex amati allievi rivelano: "Il talent show di Maria De Filippi ci ha cambiato la vita"

Gossip TV

I due artisti Alessio Maninni e Moreno ricordano la loro incredibile esperienza nella scuola di Amici e parlano della possibilità di tornare sul palco del Festival di Sanremo.

La redazione di Amici è al lavoro per la formazione della nuova classe. Nell'attesa, Alessio Maninni e Moreno hanno rilasciato un'intervista a Superguidatv in cui hanno ricordato la loro esperienza nel talent show di Maria De Filippi e parlato di un loro possibile ritorno al Festival di Sanremo.

Le confessioni di Maninni e Moreno su Amici

Alessio Maninni e Moreno sono stati due ex protagonisti di Amici. Il primo, reduce dal successo dell’ultimo Festival di Sanremo dove si è fatto conoscere dal grande pubblico con il brano “Spettacolare”, ha partecipato alla 16esima edizione del talent show di Canale 5, mentre il rapper alla 12esima edizione. Intervistati da Superguidatv, entrambi hanno ricordato la loro esperienza nella scuola con grande affetto. Il primo a prendere la parola è stato Maninni:

Io mi sento tanto cambiato. Io ho partecipato ad Amici otto anni fa e sicuramente sono cresciuto a livello caratteriale, umano e mentale. Quando sono entrato nel talent avevo 18 anni, ora ne ho 27. Amici è stata una scuola che mi ha dato tanto e in questi anni ho cercato di mettere a frutto gli insegnamenti che mi sono stati dati in quel contesto.

A fargli eco Moreno Donadoni che, per chi non lo sapesse, ha vinto Amici prima come concorrente e poi come coach della famosa squadra bianca:

Ho fatto Amici undici anni fa, sono stato il primo rapper a mettere piede nella scuola. Sono stato un pioniere senza averlo deciso, mi è capitato di vincere l’edizione come concorrente e poi come coach. Fa tutto parte di quel bagaglio culturale che mi porto dietro e che è fondamentale per me. Mi piacerebbe tornare nella scuola magari come ospite per poter presentare i nuovi progetti e dare l’in bocca al lupo ai ragazzi che stanno affrontando l’esperienza che ho affrontato in precedenza.

Maninni e Moreno pronti a tornare a Sanremo

Dopo aver parlato di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 23esima edizione, e commentato la decisione di diversi artisti di abbandonare in modo temporaneo la musica, Maninni e Moreno hanno parlato della possibilità di tornare sul palco dell'Ariston. Se Alessio ha rivelato che tornerebbe al Festival di Sanremo solo con la canzone giusta, il rapper ha confessato: "Per un genovese il Festival di Sanremo è un evento doppiamente speciale. Quando lo feci io c’era Carlo Conti, forse è arrivato il momento di riprovarci".

