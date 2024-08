Amici 23, Michele Bravi parla di un suo possibile ritorno nel talent show e su Maria De Filippi svela che...

Gossip TV

Il cantautore Michele Bravi torna a parlare della sua partecipazione come giudice del Serale di Amici e svela un retroscena sulla conduttrice Maria De Filippi: "Lei ha un’educazione, un garbo nel gestire i ragazzi che è veramente importante".

Michele Bravi ha ricoperto il ruolo di giudice ad Amici per ben due anni consecutivi. Intervistato da Superguidatv, il giovane e talentuoso cantautore ha ricordato la sua intensa esperienza al Serale e colto l'occasione per dedicare parole di grande affetto e stima nei confronti della conduttrice Maria De Filippi.

Michele Bravi pronto a tornare ad Amici 24

Salvo cambiamenti dell’ultima ora, la nuova edizione di Amici prenderà il via da sabato 15 settembre 2024 su Canale 5 e finalmente scopriremo da chi è composta la nuova classe dei talenti di canto e ballo. Nell'attesa, il cantautore Michele Bravi ha rilasciato una nuova intervista a Superguidatv in cui ha ricordato la sua esperienza come giudice del Serale rivelando che gli piacerebbe tornare anche il prossimo anno:

Mi piacerebbe tornare anche il prossimo anno. Per me Amici è un contesto bellissimo. Sono passati ormai alcuni anni da quando sono stato concorrente in un talent e mi sono accorto di quanto siano cambiati questi programmi. Credo che i talent ad oggi diano una grande possibilità per far ascoltare la propria voce ed è una realtà in cui credo molto.

Leggi anche Ballerino professionista ed ex allieva di Amici si sono sposati

Michele, che prosegue con successo il tour “Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi” in ripartenza da settembre, ha poi colto l'occasione per dire la sua sulla conduttrice di Amici. Il giovane cantautore e giudice dell'ultima edizione del Serale del talent show di Canale 5 ha dedicato parole di grande stima e affetto nei confronti di Maria De Filippi:

Maria De Filippi ha un’educazione, un garbo nel gestire i ragazzi che è veramente importante. Nel corso del programma ho modo di ascoltare le voci di questi ragazzi che chiedono di essere ascoltati e questo mi riporta alla mente tante cose, quel senso di fame e di urgenza che avevo anche io. Amici per me è una grande fonte di ispirazione.

Le indiscrezioni sui protagonisti della prossima edizione di Amici

Ad oggi i casting per Amici 24 sono ancora aperti. La produzione, infatti, sta ancora lavorando sodo per cercare i nuovi talenti che andranno a comporre la nuova classe del talent show di Maria De Filippi. Ma chi saranno invece i professori della prossima edizione? Secondo molti a lasciare la scuola sarà Raimondo Todaro e Anna Pettinelli. Al loro posto? Giusy Ferreri e il ballerino professionista Adriano Bettinelli. Al momento, però, non è arrivata nessuna conferma o smentita. Per saperne di più non ci resta che attendere la registrazione della prima puntata di Amici.

Scopri le ultime news su Amici.