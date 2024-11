Amici, ex amata allieva svela alcuni retroscena inediti sul suo percorso: "Ho sofferto tantissimo"

Gossip TV

L'indimenticabile allieva dell’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi, Martina Stavolo, ha deciso di aprire il suo cuore e raccontare tutto ciò che ha vissuto durante e dopo la sua partecipazione al talent show di Canale 5.

Domani, domenica 1 dicembre 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova imperdibile puntata della 24esima edizione di Amici. Nell'attesa, l'ex allieva Martina Stavolo ha rilasciato un'intervista in cui è tornata a parlare del suo percorso nella scuola e di come è cambiata la sua vita dopo l'esperienza nel talent show di Maria De Filippi.

Le confessioni di Martina Stavolo

Martina Stavolo è stata una delle protagoniste indiscusse dell'ottava edizione di Amici. Proprio durante un incontro a Roma per il progetto “A Mente Libera”, l'ex cantante ha deciso di raccontare la sua esperienza personale e professionale, aprendo il cuore su tutto ciò che ha vissuto durante e dopo la sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi:

Sono state tante le prove da superare. Poi entro in questa centrifuga, in questa cosa enorme, perché Amici ancora oggi è una cosa grande, ma all’epoca noi eravamo ovunque, sempre, h 24 come il Grande Fratello. Il successo è stato tantissimo, a un certo punto, come tutte le cose, si trasformano e cambiano.

Ricordando il suo ingresso nel mondo dello spettacolo, grazie alla sua esperienza nella scuola di Amici, Martina ha rivelato di aver vissuto un periodo emozionante, ma molto complesso. Dopo anni di alti e bassi emotivi, la ragazza ha trovato il coraggio di voltare pagina e cambiare strada, dedicandosi alla psicologia:

Il mondo dello spettacolo mi ha fatto molto soffrire tantissimo. Quell’ambiente era di un’instabilità pazzesca, era una montagna russa continua, dove avevo molto poco potere decisionale sulla mia vita e su ciò che volessi fare. E in mezzo a queste cose io ho sentito un forte senso di fallimento. Sentivo di non essere riuscita a fare la cantante e quello è stato un momento buio e faticoso. Per tutti ero quella di Amici ed uscire da quel ruolo era complicato perché tutti mi vedevano così. Io ne ero anche convinta di dover assecondare le aspettative degli altri.

Le anticipazioni della nuova puntata di Amici 24

La nuova puntata di Amici 24 andrà in onda domani, domenica 1 dicembre alle 14 su Canale 5. Stando alle anticipazioni dell'ultima registrazione, Luk3 ha vinto entrambe le sfide giudicate da Federica Abbate e Charlie Rapino. Daniele, invece, è finito in sfida immediata per volere di Emanuel Lo. A giudicare la gara di canto J-Ax, che ha premiato SenzaCri. Ultimo posto per i due cantanti della squadra di Lorella Cuccarini, che sono finiti entrambi in sfida. Stessa sorte per Chiara, che è arrivata ultima nella classifica stilata dal giudice Giorgio Madia.

Ospiti musicali della registrazione Mattia Briga, che ha cantato il singolo "Vieni con me" uscito il 15 novembre e dedicato alla moglie Arianna Montefiori, ed Enrico Nigiotti, che ha presentato il brano "Tu sei per me". Non sono mancati gli scontri in studio tra i professori della scuola. Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, infatti, si sono rese protagoniste di un'accesa discussione per "colpa" di Luk3. A schierarsi dalla parte della Cuccarini anche la maestra Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, che hanno accusato la speaker radiofonica di essere incoerente.

Ricordiamo che, con l'uscita di scena di Rebecca, i talenti ancora in gara ad Amici sono: Ilan Muccino, Chiamamifaro, il tiktoker Diego Lazzari, Vybes, TrigNo, Niccolò, SenzaCri, Luk3 e Antonia per la categoria canto; Alessia, Daniele, Chiara, Teodora, Alessio, Francesca e l'ultimo arrivato Dandy per la categoria ballo.

