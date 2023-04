Amici, ex allievo ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno: l'amara confessione

Gossip TV

Uno degli ex allievi di Amici si è raccontato a Oggi è un altro giorno, svelando i retroscena di ciò che gli è successo dopo il talent. Vediamo chi è e cosa ha detto!

Capita molto spesso che gli ex vincitori di talent e reality siano ospiti di altri programmi, anche a distanza di anni, per raccontare il proprio vissuto dopo l'esperienza televisiva. Questo è ciò che è successo ieri, 20 aprile, nello studio di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, dove la giornalista ha intervistato un ex allievo e vincitore di Amici, il noto talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Amici, ex allievo si racconta a Serena Bortone

Ospite del talk show pomeridiano di Rai 2, Dennis Fantina, ex vincitore di Amici ha rivelato cosa è successo dopo che ha ottenuto il titolo di vincitore di Amici. Sono trascorsi ormai vent'anni da allora: Fantina, infatti, è stato il primo vincitore in assoluto del talent, quando ancora si chiamava Saranno Famosi. La prima edizione andò in onda nel 2002, ma da allora dell'ex allievo si sono perse le tracce.

Fantina, infatti, non è riuscito a sfondare nel mondo della musica: dopo un percorso con Radio Italia, produttrice e distributrice dei suoi dischi, fino al 2009, l'artista si è poi trovato improvvisamente senza lavoro ed è stato costretto ad abbandonare il suo sogno. Attualmente, Fantina ha rivelato di lavorare in un bar come barista, grazie a un amico che gli ha offerto un lavoro. Una situazione dignitosa, ma che lo ha comunque portato a dover lasciare il mondo televisivo e accontentarsi di lavorare in un settore completamente diverso.

Ma Fantina non è stato lontano sempre dalla tv e, infatti, gli spettatori lo hanno rivisti a Tale e Quale Show, dove ha partecipato e vinto anche un altro ex allievo di Maria De Filippi, Antonino Spadaccino.

