Tale e Quale Show, vince Antonino Spadaccino e rivela i suoi rapporti con Maria De Filippi

Il vincitore della finale di Tale e Quale Show è stato Antonino Spadaccino. La serata di ieri di Rai 1 lo ha visto trionfare su tutti gli altri concorrenti con l'imitazione di Riccardo Cocciante in Se stiamo insieme. E, in un 'intervista ha anche rivelato in che rapporti è con Maria De Filippi

Antonio Spadaccino, da Amici a Tale e Quale Show

Evidentemente, la sua performance deve aver convinto anche un giudice severo come Cristiano Malgioglio, piuttosto duro e pungente nelle sue critiche, come sa benissimo Valeria Marini con cui ha avuto uno scontro.

Forse non tutti si ricorderanno che Spadaccino vinse l'edizione numero 4 di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5. La sua carriera non si è mai fermata, sebbene abbia subito diversi rallentamenti e inciampi, fino ad arrivare al programma di Rai 1 diretto da Carlo Conti.

Intervistato, prima della sua partecipazione a Tale e Quale Show, da SuperGuidaTv, il cantante aveva ricordato i tempi di Amici, ammettendo che spesso su TikTok va a rivedere alcuni momenti trascorsi nella scuola e resta sorpreso del fatto che ancora ora quei video di tanti anni fa abbiano tante visualizzazioni e continuino ad averle.

Si ritiene molto fortunato ad aver preso parte al programma di Carlo Conti e del conduttore dice:

"Questa è una bella squadra e c'è tanta voglia di fare. Carlo è uno dei signori della televisione italiana e sono felice di essere qua"

Ma, anche se è passato tanto tempo, Antonino Spadaccino non ha dimenticato Maria De Filippi e ha per lei parole molto affettuose:

"Maria è sempre stata disponibile a promuovere i miei dischi, quando c'era bisogno. Sono sicuro sarà felice anche di questa mia esperienza"