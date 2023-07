Amici, ex allieva ai provini per il musical di Mare Fuori: ecco di chi si tratta!

Gossip TV

Continuano i casting per i provini del musical di Mare Fuori e tra i provinati c'è anche un'ex allieva del talent di Amici: ecco di chi si tratta!

Qualche settimana fa è stato annunciato che Mare Fuori, la fortunata serie Rai campione di pubblico, tornerà in autunno non solo con la quarta stagione, ma anche con un attesissimo musical! Mare Fuori il Musical debutterà al teatro Augusteo a Napoli il 14 dicembre e proseguirà il suo tour in tutta Italia.

Amici, ex allieva ai provini del cast di Mare Fuori

In questi giorni si stanno svolgendo, al Teatro Brancaccio di Roma, sotto la direzione artistica di Alessandro Siani, i provini per il cast del musical. I fan della serie, tuttavia, possono stare tranquilli, perché dal cast della versione tv ci saranno diversi attori, come Maria Esposito, che riprenderanno il loro ruolo anche nella versione teatrale. Diversi volti del mondo dello spettacolo si sono presentati ai provini, come Giulia De Lellis, avvistata in coda, probabilmente per essere provinata.

Ma altri artisti provengono dal talent di Amici di Maria De Filippi, il programma di Canale5 che ha lanciato alcuni dei più importanti ballerini che, in questo periodo, affollano gli eventi televisivi e non. Da Amici viene anche Marcello Sacchetta che si occupa del corpo di ballo del musical, come dimostrano gli scatti del backstage pubblicati sul profilo ufficiale del musical. Dalla scuola di Amici arriva, inoltre, un'ex allieva: Giulia Molino, una delle finaliste dell'edizione del 2019, vinta da Giulia Gozzi. La 24enne si è presentata ai casting, come dimostra la foto pubblicata dal profilo ufficiale della pagina di Mare Fuori il Musical, dove la si vede mentre canta.

Prima dell'esperienza nel talent, Giulia ha preso parte ad alcune trasmissioni di Mediaset, come Io Canto e durante il lockdown ha pubblicato il suo primo album Va tutto bene, che conteneva diverse tracce già cantate dall'artista durante il percorso ad Amici.

