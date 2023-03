Amici, Enrico Nigiotti è diventato papà di due gemellini: ecco come si chiamano!

Gossip TV

L'ex volto di Amici, Enrico Nigiotti è diventato papà di due gemellini. L'artista lo ha annunciato sui social, dove ha svelato anche i nomi dei due piccoli. Ecco cosa sappiamo!

L'ex volto di Amici di Maria De Filippi, il cantante Enrico Nigiotti è diventato papà di due bellissimi gemelli! Ad annunciare la nascita dei bambini è stato proprio lui con un post su Instagram.

Amici, Enrico Nigiotti diventa papà di due gemelli e svela i nomi insoliti scelti

La fidanzata Gilia Diana ha dato alla luce i due bambini ieri, lunedì 13 marzo: ad annunciarlo è stato il cantante con un post sul suo progilo Instagram in cui si vedono i piccoli stringere la mano del papà:

"Benvenuti nel chiasso del mondo, bimbettini miei. Vi auguro di saper difendere la voglia e la capacità di straripare e di non smettere mai di dar da mangiare alla vostra fantasia. Crescete liberi e sensibili. Io sarò sempre qua, con questi occhi lucidi e innamorati. Siete il giorno più bello della mia vita...Per tutta la vita. Il vostro babbo"

Il post è stato inondato dall'affetto dei fan del talent e del cantante e da diversi volti del mondo della musica e dello spettacolo, tra cui anche Emma Marorone e Alessandra Amoroso. Nigiotti ha anche svelato i nomi, abbastanza insoliti, scelti per i due piccoli: Duccio e Maso, davvero non convenzionali per due bambini. Nigiotti e la fidanzata non sono molto social e preferiscono tenere riservata la loro vita privata, ma un dettaglio così dolce come l'essere diventati genitori non potevano non condividerlo con i fan!

