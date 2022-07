Amici: Elena D'Amario nel cast di una fiction di successo, ecco quale!

Gossip TV

La ballerina professionista di Amici, Elena D'Amario, debutta come attrice in una famosa fiction Rai!

Bellissime notizie per tutti i fan di Elena D'Amario. Stando a quanto riportato da Tvblog nelle ultime ore, ritroveremo la ballerina professionista di Amici presto in tv in un ruolo inedito. Elena, infatti, debutterà come attrice in Che Dio ci aiuti, la fortunata serie di Rai 1 con Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon.

Elena D'Amario debutta come attrice dopo Amici

Elena D'Amario sarà nel cast della nuova stagione di Che Dio ci aiuti, la famosa fiction prodotta dalla Lux Vide che dovrebbe andare in onda a partire da gennaio 2023 su Rai 1. Per la ballerina professionista di Amici, quindi, si tratterà del suo primo vero debutto come attrice in una fiction televisiva.

A lanciare l’indiscrezione è stato TvBlog, che ha annunciato il nuovo progetto lavorativo della ballerina professionista del talent show di Maria De Filippi, che in questi giorni è già sul set per girare alcune scene della famosa fiction Rai:

Stando a quanto ci risulta, nel cast della fortunata serie di Rai1 prodotta da Lux Vide nei nuovi episodi in onda nella stagione 2022-2023 ci sarà un’altra Elena, nella fattispecie Elena D’Amario. Per la talentuosa ballerina, scoperta nel 2009 da Maria De Filippi ad Amici, si tratterà del debutto come attrice in una fiction televisiva. In base alle informazioni in nostro possesso, Elena D’Amario inizierà a girare Che Dio Ci Aiuti 7 proprio in queste ore a Spoleto. Non a caso in una storia Instagram (dove è seguita da più di un milione e 300 mila utenti) pubblicata ieri la danzatrice ha fatto sapere di essere in fase di studio con tanto di gif di un ciak cinematografico.

