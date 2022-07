Amici 21, Carola Puddu: "Con Luigi Strangis ho vissuto una storia d'amore mai realmente esistita"

Gossip TV

La ballerina Carola Puddu torna a parlare del rapporto speciale nato ad Amici con il cantante Luigi Strangis.

Carola Puddu e Luigi Strangis sono stati tra i protagonisti più amati e apprezzati della ventunesima edizione di Amici. I due giovani artisti hanno conquistato e appassionato tutti i telespettatori con il loro rapporto speciale. Rapporto che, come confessato dalla ballerina di danza classica, non si è mai trasformato in amore.

Carola Puddu sorprende su Luigi Strangis dopo Amici

A distanza di alcune mesi dalla fine di Amici 21, Carola Puddu è tornata a parlare del suo percorso nella scuola e del rapporto speciale nato nella scuola di Canale 5 con Luigi Strangis. Intervistata dal settimanale DiPiù, l'ex allieva della maestra Celentano ha confessato:

Quello che ho vissuto con Luigi è stata una storia d'amore che in realtà non è mai esistita. Perché dopo quel momento di emozione e fragilità tra di noi non c'è e non c'è stata una relazione. Non c'è stato più nulla. È tutto un "se", un "forse", un "ma". Sono solo ipotesi perché di fatto non c'è stata questa possibilità di scegliere o scegliersi. Siamo rimasti amici, punto, niente di più. La vita va avanti e la mia ora mi piace tantissimo.

Chiuso il capitolo Luigi, Carola ha poi parlato della bella amicizia con LDA. La ballerina, però, ci ha tenuto a chiarire la sua posizione nei confronti del figlio di Gigi D'Alessio smentendo ogni gossip che li vorrebbe insieme. Nessuna storia d'amore quindi per la giovane, che continua a godersi al meglio questo bellissimo periodo ricco di soddisfazioni.

