Amici, Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo avvistati insieme: il video su TikTok diventa virale

Gossip TV

Elena D'Amario, ballerina professionista della scuola di Amici, sembra avere una relazione con il noto volto della serie Rai Mare Fuori, l'attore Massimiliano Caiazzo. Un video su TikTok li mostra insieme. Vediamo cosa sappiamo!

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi non nascono amori solo tra gli allievi del talent, ma anche i ballerini professionisti sono spesso al centro di gossip e curiosità sulla loro vita amorosa. Questo è il caso della ballerina professionista Elena D'Amario, la quale è ormai da tempo - almeno stando ai video, foto e indizi social messi insieme dai fan - sentimentalmente legata a uno degli attori preferiti dalle giovani generazioni: Massimiliano Caiazzo, interprete di Carmine Di Salvo nella popolare serie Rai Mare Fuori.

Amici, Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo insieme in questo video su TikTok

Le prime avvisaglie di un flirt dai due risalgono all'estate, quando alcuni fan li videro insieme, intenti a baciarsi a Milano: da allora le segnalazioni si sono susseguita, sebbene mai da parte di entrambi siano arrivate conferme o smentite. Inoltre, sempre dai social, alcuni fan particolarmente entusiasti avevano notato, durante le interviste a Caiazzo, che l'attore come sfondo del suo cellulare sembrava avere la foto di una bimba, estremamente somigliante a una foto che Elena D'Amario ha pubblicato di sé stessa da piccola.

Entrambi hanno deciso di mantenere un basso profilo per quanto riguarda la loro vita sentimentale, ma ad occhi più attenti non sono sfuggiti anche i complicmenti che Caiazzo ha ricevuto da D'Amario in occasione della vittoria del Ciak d'oro come miglior attore protagonista under 30.

L'ultimo avvistamento della coppia viene da un video su TikTok e vede l'attore e la ballerina insieme in macchina: il video è diventato virale e i due ragazzi sono stati visti insieme, in auto, mentre chiedevano indicazioni stradali. I volti dei diretti interessati sono ben visibili dal video pubblicato ed è innegabile, perciò, che ci sia qualcosa tra di loro. Al momento, tuttavia, non sono state pubblicate dichiarazioni di ogni sorta da parte di entrambi, che evidentemente preferiscono che la loro storia resti quanto più privata possibile.

Scopri le ultime news su Amici