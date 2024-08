Amici, crisi tra Massimiliano Caiazzo ed Elena D'Amario: vacanze separate per entrambi

Gossip TV

La ballerina professionista di Amici Elena D'Amario e l'attore di Mare Fuori Massimiliano Caiazzo sono in crisi? La coppia sta trascorrendo le vacanze separatamente, alimentando così i rumors...

Potrebbe essere già giunta al capolinea la storia d'amore tra Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo? La ballerina di Amici e l'attore di Mare Fuori potrebbero essere in una profonda crisi, testimoniata anche dalle vacanze trascorse separatamente. A contribuire ai rumors anche il silenzio social da parte di entrambi.

Amici, crisi tra Massimiliano Caiazzo ed Elena D'Amario? Vacanze separate per la coppia

Estate di crisi per Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo? La coppia non starebbe trascorrendo le vacanze insieme e per i fan si tratterebbe di un segnale che indica che la loro storia d'amore potrebbe essere giunta al capolinea. Nonostante i due artisti abbiano sempre cercato di tenere la loro storia lontano dai riflettori, alcuni indizi apparsi sui social farebbero pensare che tra i due ci sia una profonda crisi.

Ad alimentare le voci di una crisi tra la ballerina di Amici e l'attore di Mare Fuori ci sono le ultime foto pubblicate da Elena D'Amario sui social: se lo scorso anno, infatti, negli scatti era presente anche Caiazzo, nel post su Instagram non c'è traccia dell'attore, ma la ballerina è in compagnia dell'amica Vanessa Cavedoni e della sua famiglia.

Mancano anche i soliti like e commenti del compagno ai post della ballerina, gli stessi che hanno aiutato i fan a raccogliere gli indizi per confermare la loro storia d'amore. Nel frattempo, Massimiliano Caiazzo sta trascorrendo alcuni giorni di relax a Sorrento, spesso in compagnia della storica amica Tonia De Micco, con cui in passato si vociferava che ci fosse un flirt, immediatamente smentito dalla ragazza.

Amici, la storia d'amore tra Massimiliano Caiazzo ed Elena D'Amario

Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo sono usciti allo scoperto come coppia nel marzo del 2023, dopo diversi mesi di rumors su una loro frequentazione. I primi avvistamenti della ballerina e dell'attore risalivano all'estate 2022 e sono proseguiti per vario tempo. I fan avevano anche notato i like e i commenti ai rispettivi post sui social, come quando Caiazzo ha vinto il Ciak D'Oro come Miglior Attore esordiente per il suo ruolo in Mare Fuori. La scorsa estate la coppia è stata paparazzata insieme in vacanza, a Capri, mentre si godeva dei momenti di relax insieme.

Nonostante la loro riservatezza, infatti, D'Amario e Caiazzo hanno cercato di regalare piccoli momenti di vita quotidiana ai fan, condividendo con loro scatti e stories, sebbene in maniera molto moderata. Perciò, l'assenza di interazioni sui social da parte di entrambi e le vacanze trascorse separatamente hanno fatto sospettare che tra loro ci sia una crisi in corso.

