Amici: Arisa rifiuta Pechino Express per restare nel talent

In una recente intervista, la cantante Arisa bolla come non autorizzate le voci circolate sulla questione.

In cima alle news di questi giorni si legge spesso il nome di Arisa. Perché? Bè, innanzitutto perché la cantante (genovese di nascita, ma cresciuta in Basilicata) ha pubblicato il suo nuovo singolo intitolato Psyco, un brano con un sound che non si ascolta stando fermi. Si tratta di una sorta di canzone con cui l'artista si descrive in questo momento della sua vita, "di come la penso sull’amore adesso, dall’ultima volta che mi ha delusa. Sento il bisogno di sentirmi indipendente dall’amore di un uomo e di credere che posso farcela da sola a fare tutto, senza dare adito a chi mi giudica Psyco solo perché scelgo di essere felice e di vivere come mi va, è solo invidia…" ha recentemente raccontato Arisa. Intervistata da Il giornale, Arisa ha anche commentato una voce riguardo la sua partecipazione ad Amici e a una eventuale al programma Pechino Express.

Arisa ha rifiutato Pechino Express per rimanere fedele ad Amici?

Come sappiamo, nel talent show di Maria De Filippi, Arisa ricopre il ruolo di coach. Stando a quanto si legge ovunque sul web, la cantante avrebbe rifiutato l'invito a partecipare a Pechino Express perché sarebbe entrata in conflitto con il suo impegno ad Amici. Il commento di Arisa al riguardo, come riportato nell'intervista, è stato "tutte le notizie che si leggono sulla questione non sono state da me autorizzate". E va bene, questo accade tutti i giorni per qualunque celebrità che sia minimamente "in tendenza", essendo il web estremamente popolato di portali sui gossip televisivi. D'altra parte, finché ci sarà domanda, ci sarà offerta. O viceversa, come l'uovo con la gallina. In ogni caso l'ammirazione per Maria De Filippi da parte di Arisa è sconfinata e non ci sarebbe niente di strano nel prendere una decisione professionale sulla base dei buoni rapporti con collaboratori o datori di lavoro. Non fareste voi lo stesso nel vostro settore lavorativo? È davvero importante sapere cosa abbia motivato le scelte della cantante? Potete pensarci ascoltanto il suo Psyco.