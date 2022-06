Amici, Anticipazioni bomba: nel cast anche Achille Lauro e Chiara Ferragni, l’indiscrezione

Gossip TV

Sembra che Maria De Filippi abbia puntato in alto per la nuova edizione di Amici, assicurandosi la presenza seppur non in studio di Achille Lauro e Chiara Ferragni.

Grandi novità per i fan di Amici. L’amato dating show di Maria De Filippi torna su Canale 5 in autunno con un nuovo cast, tanti colpi di scena e nuovi alunni pronti a mettersi alla prova, per decretare chi tra loro sarà il miglior cantante o ballerino. Sembra, stando a recenti indiscrezioni, che la presentatrice abbia coinvolto anche Chiara Ferragni e Achille Lauro, con un ruolo inedito.

Amici, Chiara Ferragni e Achille Lauro nel cast?

Dopo la vittoria di Luigi Strangis al Serale, i fan di Amici hanno già iniziato a pensare alla nuova edizione, che debutterà in autunno su Canale 5 con la formazione della nuova classe e la presentazione di alcune novità importanti. Sembra che il cast dei professori sia confermato, per la gioia di tutti coloro che hanno apprezzato moltissimo l’esordio di Raimondo Todaro come professore di ballo, mentre Maria De Filippi ha pensato di affidare la parte motivazionale a due star italiane: Achille Lauro e Chiara Ferragni.

Stando ai più recenti rumors diffusi da Nuovo Tv, infatti, Maria avrebbe contatto il cantante e l’influencer più famosa del mondo, responsabile del coming out della coppia Rkomi e Paola Di Benedetto, per chiedere loro di seguire gli allievi da lontano, collegandosi via streaming con i giovani talenti del ballo e del canto, al fine di dispensare consigli ma anche di donare nuova energia a coloro che potrebbero perdersi durante la competizione. Un ruolo simile è già stato affidato a Michele Bravi nel passato, e proprio a proposito del cantante uno degli ultimi pettegolezzi che lo vorrebbe al posto di Anna Pettinelli tra i professori di canto.

La notizia, almeno per il momento, non è stata confermata né smentita, così come quella che riguarda Achille e Ferragni. Certamente sarebbe un vero e proprio colpaccio per Queen Mary, che si aggiudicherebbe due delle personalità più influenti nel panorama artistico italiano, nonché un discreto numero di spettatori in più vista la risonanza mediatica.

Scopri le ultime news su Amici.