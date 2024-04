Amici, Annalisa nuova madrina del Pride Roma 2024!

Gossip TV

L'ex cantate di Amici, Annalisa è stata nominata madrina del Pride di Roma per quest'anno!

Annalisa Scarrone sarà la madrina del Pride di Roma 2024! La cantante ed ex allieva di Amici di Maria De Filippi è reduce del successo ottenuto al Festival di Sanremo 2024, al quale ha partecipato con la sua hit Sinceramente, diventato il brano più ascoltato non solo in Italia ma anche all'estero.

Amici, Annalisa sarà la madrina del Pride di Roma 2024

Il prossimo 15 giugno si terrà la trentesima edizione del Roma Pride e la madrina della manifestazione sarà Annalisa, ex allieva del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi. La cantante ha raggiunto un grande successo, di recente, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con la sua hit Sinceramente, che le ha portato il premio Global Force ai Billboard Women in Music di LA e, inoltre, Annalisa rilascerà venerdì prossimo il remix di Sinceramente, realizzato insieme a Bob Synclair. Vista la sua popolarità, Annalisa è stata scelta per diventare la madrina del Roma Pride, con cui ogni anno si celebra - in diverse città - l'orgoglio e le lotte della comunità queer.

L'anno scorso fu eclatante il caso di Arisa, che inizialmente avrebbe dovuto presenziare alla manifestazione in qualità di madrina e che, dopo aver appoggiato alcuni discorsi di Giorgia Meloni sulla comunità queer, era stata duramente attaccata. La cantante e allora prof di Amici aveva comunicato che non avrebbe preso parte al Pride suscitando maggior indignazione. Al suo posto vennero scelte Paola e Chiara, anche loro reduci dal ritorno sulla scena sanremese.

Annalisa ha voluto annunciare la sua presenza al Pride di Roma, pubblicando un lungo post su Instagram nel quale si diceva onorata di questo incarico, soprattutto, in occasione del 30esimo anniversario del Pride:

"Sono onorata di poter dare il mio contributo in questa giornata così importante! Celebrare insieme i 30 anni del Pride Roma sarà speciale. E soprattutto un’occasione unica per attirare l’attenzione ancora una volta sui diritti della comunità Lgbtqia+ e di tutti. Sarà una grande festa in onore della libertà di essere. Concetto per me centrale nelle canzoni e nella vita, per una società che possa dirsi civile. Quindi grazie immensamente per questo invito che mi emoziona e riempie di orgoglio come poche cose al mondo"

Scopri le ultime news su Amici